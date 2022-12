The Callisto Protocol Çıkış Sonrası İçerik Haritası Belli Oldu

Geliştirici stüdyo Striking Distance, The Callisto Protocol için çıkış sonrası içerik yol haritası hakkında bilgi verdi.

The Callisto Protocol bugün (2 Aralık) çıkış yaptı ve oyunun çıkış sonrası içerik yol haritası duyuruldu. İlk olarak, 7 Şubat 2023'te ücretsiz olarak New Game+ ve Hardcore modları oyuna eklenecek. Oyunun Season Pass içerikleri arasında yer alan Outer Way adlı kostüm koleskiyonu da yine 7 Şubat'ta gelecek.

Season Pass kapsamında yer alan diğer içeriklerden Contagion Bundle önümüzdeki yılın mart ayında, Riot Bundle ise 2023'ün ilkbahar döneminde oynanabilir olacak. Riot Bundle, oyundaki Block Iron Hapishanesi'nin "keşfedilmemiş bir bölgesinde" akınlar halinde gelen düşmanlara karşı mücadele sunan bir oyun modu içeriyor. Contagion Bundle kalıcı ölüm modunu oyuna ekliyor, böylece her bir ölüm sonrası oyuna en baştan başlamak gerekecek.

Striking Distance, yaz döneminde oyuna yeni hikaye içerikleri de ekleyeceğini belirtti. Ayrıca şu anda duyurulan içeriklere ek olarak farklı ölüm animasyonları gibi diğer Season Pass içeriklerinin de yakın zamanda detaylandırılacağını açıkladı.

The Callisto Protocol, Dead Space'in arkasındaki isim Glen Schofield'ın yeni bilim-kurgu korku oyunu projesi olması nedeniyle epey ilgi çekmişti. Bugün yayınlanan incelemeler neticesinde oyun karışık notlar aldı. Kritiklerin bir kısmı oyundan büyük övgüyle bahsederken, bir kısmı dövüş sistemindeki sıkıntılara ve performans sorunlarına dikkat çekti. Metacritic'te 37 inceleme sonrası 76 puan ortalaması bulunuyor. Opencritic'te ise 50'ye yakın inceleme ile 75 puanda duruyor.