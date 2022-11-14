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TFT Set 8 ne zaman çıkacak?

Gamegar Haberleri

TFT Set 8 ne zaman çıkacak?

TFT Set 7.5 Dragonlands: Uncharted Realms tüm hızıyla devam ederken, hayranlar TFT Set 8'in çıkış tarihini araştırıyor. Riot Games'in sevilen oyunu Teamfight Tactics'in oyuncuları "TFT Set 8 ne zaman çıkacak?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, TFT Set 8 ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Riot Games, Teamfight Tactics'teki ejderhalardan kahramanlara ve kötü adamlara dönüşecek Set 8 ile yeni Augment'lar ve Set 7 ve 7.5'tan çok farklı görünen ve hissettiren mekanikler içerecek. Peki, TFT Set 8 ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

TFT SET 8 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PBE hesabı olan tüm oyuncular 15 Kasım'dan itibaren TFT Set 8'i test etmeye başlayacak iken tüm sunuculara ise 7 Aralık'ta 12.23 yaması ile gelmesi planlanıyor.

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TFT SET 8 TÜM YENİ ŞAMPİYONLAR

Star Guardians

  • Syndra
  • Lux
  • Ekko
  • Rell
  • Nilah
  • Taliyah
  • Kai'Sa

Anima Squad

  • Battle Bunny Miss Fortune
  • Battle Cat Jinx
  • Battle Bat Vayne
  • Battle Bat Sylas
  • Battle Bunny Prime Riven
  • Space Groove Nasus

Underground (Psyops Skins)

  • Kayle
  • Ezreal
  • Samira
  • Sona
  • VI

Steadfast Ox Force (Lunar Beast Skins)

  • Alistar
  • Annie
  • Aphelios
  • Viego

Program Skins

  • LeBlanc
  • Camille
  • Soraka

Diğer Şampiyonlar

  • Project Ashe
  • Hextech Poppy
  • IBlitzcrank
  • Project Renekton
  • Empyrean Zac
  • Guardian of the Sands Rammus
  • Bel Veth
  • Heartseeker Yuumi
  • Mech Kingdom Sett
  • Monster Trainer Lulu
  • Ashen Lord Aurelion Sol
  • Cho Gath
  • Vel'Koz
  • Jax
  • Yasuo
  • Fiora

TFT: Teamfight Tactics: Monsters Attack! Dünyayı gizemli kaiju ölçekli istilacılardan korumak için umutsuz bir savaşta yer alan devasa kahraman (ve anti-kahraman) birimlerini içeriyor. Bir kahraman ekibi toplayın, stratejik olarak yükseltin ve konumlandırın ve dünyanın bir şansı olabilir. Başarısız olun ve sonuçların düşüncesini aklımıza bile getirmeyeceğiz. Kahramanların ayağa kalkma zamanı geldi!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Riot Games Gamegar Haberler

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