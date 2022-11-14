TFT Set 8 ne zaman çıkacak?
Gamegar Haberleri
TFT Set 7.5 Dragonlands: Uncharted Realms tüm hızıyla devam ederken, hayranlar TFT Set 8'in çıkış tarihini araştırıyor. Riot Games'in sevilen oyunu Teamfight Tactics'in oyuncuları "TFT Set 8 ne zaman çıkacak?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, TFT Set 8 ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…
Riot Games, Teamfight Tactics'teki ejderhalardan kahramanlara ve kötü adamlara dönüşecek Set 8 ile yeni Augment'lar ve Set 7 ve 7.5'tan çok farklı görünen ve hissettiren mekanikler içerecek. Peki, TFT Set 8 ne zaman çıkacak? İşte detaylar…
TFT SET 8 NE ZAMAN ÇIKACAK?
PBE hesabı olan tüm oyuncular 15 Kasım'dan itibaren TFT Set 8'i test etmeye başlayacak iken tüm sunuculara ise 7 Aralık'ta 12.23 yaması ile gelmesi planlanıyor.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
TFT SET 8 TÜM YENİ ŞAMPİYONLAR
Star Guardians
- Syndra
- Lux
- Ekko
- Rell
- Nilah
- Taliyah
- Kai'Sa
Anima Squad
- Battle Bunny Miss Fortune
- Battle Cat Jinx
- Battle Bat Vayne
- Battle Bat Sylas
- Battle Bunny Prime Riven
- Space Groove Nasus
Underground (Psyops Skins)
- Kayle
- Ezreal
- Samira
- Sona
- VI
Steadfast Ox Force (Lunar Beast Skins)
- Alistar
- Annie
- Aphelios
- Viego
Program Skins
- LeBlanc
- Camille
- Soraka
Diğer Şampiyonlar
- Project Ashe
- Hextech Poppy
- IBlitzcrank
- Project Renekton
- Empyrean Zac
- Guardian of the Sands Rammus
- Bel Veth
- Heartseeker Yuumi
- Mech Kingdom Sett
- Monster Trainer Lulu
- Ashen Lord Aurelion Sol
- Cho Gath
- Vel'Koz
- Jax
- Yasuo
- Fiora
TFT: Teamfight Tactics: Monsters Attack! Dünyayı gizemli kaiju ölçekli istilacılardan korumak için umutsuz bir savaşta yer alan devasa kahraman (ve anti-kahraman) birimlerini içeriyor. Bir kahraman ekibi toplayın, stratejik olarak yükseltin ve konumlandırın ve dünyanın bir şansı olabilir. Başarısız olun ve sonuçların düşüncesini aklımıza bile getirmeyeceğiz. Kahramanların ayağa kalkma zamanı geldi!