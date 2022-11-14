TFT Set 7.5 Dragonlands: Uncharted Realms tüm hızıyla devam ederken, hayranlar TFT Set 8'in çıkış tarihini araştırıyor. Riot Games'in sevilen oyunu Teamfight Tactics'in oyuncuları "TFT Set 8 ne zaman çıkacak?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, TFT Set 8 ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Riot Games, Teamfight Tactics'teki ejderhalardan kahramanlara ve kötü adamlara dönüşecek Set 8 ile yeni Augment'lar ve Set 7 ve 7.5'tan çok farklı görünen ve hissettiren mekanikler içerecek. Peki, TFT Set 8 ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

TFT SET 8 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PBE hesabı olan tüm oyuncular 15 Kasım'dan itibaren TFT Set 8'i test etmeye başlayacak iken tüm sunuculara ise 7 Aralık'ta 12.23 yaması ile gelmesi planlanıyor.

TFT SET 8 TÜM YENİ ŞAMPİYONLAR

Star Guardians

Syndra

Lux

Ekko

Rell

Nilah

Taliyah

Kai'Sa

Anima Squad

Battle Bunny Miss Fortune

Battle Cat Jinx

Battle Bat Vayne

Battle Bat Sylas

Battle Bunny Prime Riven

Space Groove Nasus

Underground (Psyops Skins)

Kayle

Ezreal

Samira

Sona

VI

Steadfast Ox Force (Lunar Beast Skins)

Alistar

Annie

Aphelios

Viego

Program Skins

LeBlanc

Camille

Soraka

Diğer Şampiyonlar

Project Ashe

Hextech Poppy

IBlitzcrank

Project Renekton

Empyrean Zac

Guardian of the Sands Rammus

Bel Veth

Heartseeker Yuumi

Mech Kingdom Sett

Monster Trainer Lulu

Ashen Lord Aurelion Sol

Cho Gath

Vel'Koz

Jax

Yasuo

Fiora

TFT: Teamfight Tactics: Monsters Attack! Dünyayı gizemli kaiju ölçekli istilacılardan korumak için umutsuz bir savaşta yer alan devasa kahraman (ve anti-kahraman) birimlerini içeriyor. Bir kahraman ekibi toplayın, stratejik olarak yükseltin ve konumlandırın ve dünyanın bir şansı olabilir. Başarısız olun ve sonuçların düşüncesini aklımıza bile getirmeyeceğiz. Kahramanların ayağa kalkma zamanı geldi!