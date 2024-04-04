Tekken oyunlarının toplam satış rakamı açıklandı

Namco tarafından yayınlanan ve geliştirilen dövüş oyunu olan Tekken, orijinalinde Arcade oyunuyken daha sonra PlayStation gibi konsollarda piyasaya sürülmeye başlandı.

TEKKEN SERİSİ 57 MİLYON ADET SATTI

Günümüzde yeni nesil konsollara kadar gelmeye devam eden Tekken serisinin son oyunu Tekken 8'in çıkışından önce çekilen bir bölümde Sony Interactive Entertainment'ın bağımsız geliştirici girişimi başkanı Shuhei Yoshida yaptığı sohbet sırasında en son ana seri ilk üç haftasında iki milyon kopya satarak toplam seri satışını 57 milyonun üzerine çıkardı. Ancak Bandai Namco bu kilometre taşını resmi olarak duyurmadı.

Podcast sırasında ortaya çıkan diğer ilginç bilgiler arasında ise serinin toplam satışlarının yüzde 51'ini Avrupa'nın oluşturduğu ve onu yaklaşık yüzde 30 ile Amerika Birleşik Devletleri'nin takip ettiği yer alıyor. Ayrıca Tekken 7'nin 11 milyon kopya sattığını da doğruladı.