Team Fortress 2 sistem gereksinimleri neler? Team Fortress 2 kaç GB? - Haberler

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Team Fortress 2 sistem gereksinimleri neler? Team Fortress 2 kaç GB?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Team Fortress 2 sistem gereksinimleri neler? Team Fortress 2 kaç GB?

Valve'ın oynaması ücretsiz popüler oyunu Team Fortress 2'nin sistem gereksinimleri araştırılıyor. Düşük bütçeli sistem dostu Team Fortress 2 sistem gereksinimleri neler? Team Fortress 2 kaç GB? TF2 sistem gereksinimleri neler? TF2 kaç gB? Detaylar haberimizde…

Valve tarafından geliştirilip yayınlanan oynaması ücretsiz kahraman merkezli nişancı oyunu Team Fortress 2'de dokuz farklı sınıf, çok çeşitli taktik yetenekler ve kişilikler bulunuyor. Yeni oyun modları, haritalar, ekipmanlar ve en önemlisi şapkalarla sürekli güncelleniyor! Peki, Düşük bütçeli sistem dostu Team Fortress 2 sistem gereksinimleri neler? Team Fortress 2 kaç GB? TF2 sistem gereksinimleri neler? TF2 kaç gB? Detaylar haberimizde…

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Tüm zamanların en popüler aksiyon oyunlarından biri olan Team Fortress 2, yeni oyun modları, haritaları, ekipmanları ve en önemlisi şapkaları içeren daimi ücretsiz güncellemeleri sunuyor. Dokuz farklı sınıf, geniş bir taktiksel yetenek ve karakter yelpazesi ile çeşitli oyuncu becerileri sağlıyor.

  • İşletim Sistemi: Windows® 7 (32/64-bit)/Vista/XP
  • İşlemci: 1.7 GHz İşlemci veya daha iyisi
  • Bellek: 512 MB RAM
  • DirectX: Sürüm 8.1
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: Windows® 7 (32/64-bit)
  • İşlemci: Pentium 4 işlemci (3.0GHz, veya daha iyisi)
  • Bellek: 1 GB RAM
  • DirectX: Sürüm 9.0c
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Team Fortress 2'yi oylayabilmeniz için 15 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

sistem gereksinimleri, Steam, valve, Gamegar,, Haberler

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