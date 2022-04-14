Valve tarafından geliştirilip yayınlanan oynaması ücretsiz kahraman merkezli nişancı oyunu Team Fortress 2'de dokuz farklı sınıf, çok çeşitli taktik yetenekler ve kişilikler bulunuyor. Yeni oyun modları, haritalar, ekipmanlar ve en önemlisi şapkalarla sürekli güncelleniyor! Peki, Düşük bütçeli sistem dostu Team Fortress 2 sistem gereksinimleri neler? Team Fortress 2 kaç GB? TF2 sistem gereksinimleri neler? TF2 kaç gB? Detaylar haberimizde…

Tüm zamanların en popüler aksiyon oyunlarından biri olan Team Fortress 2, yeni oyun modları, haritaları, ekipmanları ve en önemlisi şapkaları içeren daimi ücretsiz güncellemeleri sunuyor. Dokuz farklı sınıf, geniş bir taktiksel yetenek ve karakter yelpazesi ile çeşitli oyuncu becerileri sağlıyor.

TEAM FORTRESS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Team Fortress 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows® 7 (32/64-bit)/Vista/XP

İşlemci: 1.7 GHz İşlemci veya daha iyisi

Bellek: 512 MB RAM

DirectX: Sürüm 8.1

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Team Fortress 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows® 7 (32/64-bit)

İşlemci: Pentium 4 işlemci (3.0GHz, veya daha iyisi)

Bellek: 1 GB RAM

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Team Fortress 2 Kaç GB?

Team Fortress 2'yi oylayabilmeniz için 15 GB boş depolama alanı gerekmektedir.