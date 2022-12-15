SuperMassive Blaze, iki Valorant oyuncusuna veda etti

Papara SuperMassive Blaze'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru ile Valorant takımından SkyLeN ve XiSTOU'ya veda ettiğini duyurdu. SuperMassive Blaze ekibi, emeklerin dolayı teşekkür ederken kariyerlerinde başarılar diledi.

ESA Open Fire All Stars turnuvasında Grand Final'a kadar yükselmeyi başaran SuperMassive Blaze, 3-2'lik skor ile Parla Esports'a mağlup olmuştu ve şampiyonluğa veda etmişti. Turnuvadan günler sonra ise yapılan duyuruda iki Valorant oyuncusu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SUPERMASSIVE BLAZE TAKIMINDAN İKİ OYUNCUYA VEDA

SuperMassive Blaze'in 15 Aralık Perşembe günü sosyal medya hesaplarından duyuru ile Valorant takımından Asil "SkyLeN" Yalçın ve Göktuğ "XiSTOU" Canciğer'e veda ettikleri duyuruldu.

SuperMassive Blaze ekibi yaptığı açıklamada, "Bize ve taraftarımıza yaşattıkları heyecanlı anlar her zaman hafızalarımızda yer alacak. Her şey için teşekkürler ve gelecek kariyerlerinizde başarılar" sözlerine yer vererek oyunculara veda etti.

SUPERMASSIVE BLAZE VALORANT KADROSU

SkyLeN ve XiSTOU'nun ayrılmasıyla beraber Valorant kadrosunda iki kişilik boşluk oluştu. SuperMassive Blaze ekibinin yakında yeni transferlerini duyurması bekleniyor.