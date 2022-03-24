Suicide Squad Kill the Justice League ertelendi! İşte yeni çıkış tarihi
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Rocksteady Studios'un geliştirdiği çevrimiçi eşli süper kahraman oyunu Suicide Squad: Kill the Justice League'den kötü haber geldi. Oyunu oynamak isteyenler bir süre daha beklemek zorunda kalacaklar.
DC evreninde yer alan Justice League ekibini öldürmek isteyen oyuncular bir süre daha beklemek zorunda kalacaklar. Geliştirici ekip Rocksteady Studios'un kurucu ortağı Sefton Hill, oyunun bir yıl kadar daha ertelendiğini duyurdu.
Rocksteady'nin kurucu ortağı Sefton Hill'in dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Suicide Squad: Kill The Justice League'in 2023 baharına ertelendiğini bildirdi. Hill, "Suicide Squad: Kill The Justice League'i 2023 Baharına ertelemek için zor bir karar aldık. Gecikmenin sinir bozucu olduğunu biliyorum ama o zaman elimizden gelenin en iyisini yapmak için gidiyor. Kaosu Metropolis'e getirmek için sabırsızlanıyorum. Sabrınız için teşekkürler."
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Oyun Harley Quinn, King Shark ve diğer Suicide Squad'ın kötü adamları kaosa neden olurken Superman ve Flash gibi zihin kontrollü süper kahramanlarla savaşıyor. Bu zamana kadar çıkarılan süper kahraman oyunlarının aksine bu oyunda kahraman olmayacaksınız. Süper kahramanlara meydan okuduğunuz ve şehirde kaos çıkardığınız çevrimiçi eşli aksiyon oyunu Suicide Squad: Kill The Justice League ertelendi.
2022'de çıkış yapması planlanan oyunun 2023 baharına ertelendiği bildirildi. Ayrıca Suicide Squad: Kill the Justice League, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için çıkış yapacak.
2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi?— GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022