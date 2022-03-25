Suicide Squad: Kill The Justice League Çıkış Tarihi Ertelendi - Haberler

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Suicide Squad: Kill The Justice League Çıkış Tarihi Ertelendi

SaveButonu - Gamegar
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Suicide Squad: Kill The Justice League Çıkış Tarihi Ertelendi

Suicide Squad oyunu çıkış tarihi 2022 olarak belirtilmiş olsa da Rocksteady aylar önceki sızıntıları doğrulayarak tarihi ertelediklerini açıkladı.

Suicide Squad oyunu çıkış tarihi 2022 olarak belirtilmiş olsa da Rocksteady aylar önceki sızıntıları doğrulayarak tarihi ertelediklerini açıkladı.

Suicide Squad: Kill The Justice League Hikaye Fragmanı Yayınlandı

2 Şubat'ta Bloomberg yayıncı Warner Bros'un içerden verilen kararla Suicide Squad'ın çıkış tarihini çoktan 2023'e ertelediğini belirtmişti. Bu sızıntı hakkında bir doğrulama gelmemiş olsa da nihayetinde yaklaşık 2 ay sonra yaratıcı yönetmen Sefton Hill'den onay geldi.

"Suicide Squad: Kill The Justice League'i 2023 Bahar'ına erteleme kararını aldık. Ertelemenin sinir bozucu olduğunun farkındayım fakat bu süre elimizden gelen en iyi oyunu yapmaya gidecek. Birlikte Metropolis'e kaos getirmeyi iple çekiyorum. Sabrınız için teşekkürler." sözleriyle oyunun ertelendiğini Twitter üzerinden belirten Hill böylece zamanı belirsiz bir 2022 duyurusu yerine daha spesifik bir Bahar 2023 duyurusuyla oyuncuların içine bir nebze de olsa su serpti. Suicide Squad'ın ertelenme haberine karşılık ayın başında çıkış tarihi 25 Ekim olarak belirlenen Gotham Knights için henüz bir değişiklik yok, yani DC hayranları için bu yıl hala oynayabilecekleri bir oyun olacak.

SaveButonu / Gamegar

Warner Bros, Bloomberg, oyunlar, Gamegar,, Haberler

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