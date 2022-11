Streets of Rage Film Uyarlaması İçin Çalışmalar Başladı

Streets of Rage film uyarlaması duyuruldu. Beat'em up türünün klasik oyun serisi John Wick'in yaratıcısı öncülüğünde beyaz perdeye uyarlanacak.

Lionsgate, 1990'ların popüler oyunu Streets of Rage'in film haklarını satın aldı. Sega'dan uyarlama haklarını kapan dev yayıncı Derek Kolstad'ın önderliğinde Streets of Rage filmi için çalışmaları başlatacak. Aynı zamanda Borderlands filmi üzerinde çalışan dev yayıncı, Sega'nın Sonic the Hedgehog ile elde ettiği başarıdan sonra Streets of Rage filmi için kesenin ağzını açtı.

Sonic filmlerinin başarısı üzerine hareket edip dövüş oyununun film uyarlaması için gaza basıldı. Projenin öncülüğünde daha önce John Wick filmlerine imza atan Derek Kolstad ve Sonic the Hedgehog'da çalışan Toru Nakahara var.

Kolstad'ın aksiyon türünde başarılı işler çıkardığını belirtmekte fayda var. Daha önce Nobody'nin senaristliğini üstlenen yönetmenin adı bir süredir Streets of Rage filmi söylentileri ile anılıyordu. Variety'e verdiği demeçte söylentileri doğrulayan Kolstad, klasik oyunun beyaz perdeye aktarılma sürecinde geniş bir ekip ile çalışacak.

"Dmitri bana bir Streets of Rage filmi fikri ile geldiğinde çıldırdım diyebilirim. ve bunu Sega ile birlikte yapmak…10 yaşındaki halim şu anda gülümsüyor."

Ayrıca Escape Artists'den Todd Black, Jason Blumenthal ve Tony Shaw da filmde görev alacak isimlerden olacak. Bunların yanı sıra DJ2 Entertainment'dan Dmitri M. Johnson, Timothy Stevenson ve Dan Jevons da Kolstad ile beraber filmin yapımında çalışacak.

Uyarlamayla ilgili şu anda net detayların olmadığını belirtelim. Filmin kadrosunda kimlerin olacağı ve ne zaman izleyenlerle buluşacağı gibi sorular ise cevapsız kaldı. Gözler yeni detaylar için yapımcı Lionsgate'e çevrildi. Firmanın üzerinde çalıştığı tek oyun uyarlamasının Streets of Rage olmadığını not etmekte fayda var. Eğlence devi Klasik beat 'em up oyunun yanı sıra firma bir Borderlands filmi üzerinde de çalışıyor.

Türün önde gelen oyun serisi Streets of Rage ise görevden ayrılan bir grup polisin dev bir şehirde suça karşı verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Bir dönemin en sevilen oyun türünün beyaz perdede kendine yer bulacak olması hayranlar için heyecan verici olacak.