Street Fighter 6 ne zaman çıkacak? Street Fighter 6 çıkış tarihi!

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan popüler dövüş oyunu Street Fighter'ın bir sonraki oyunu Street Fighter 6'nın ne zaman çıkacağı dövüş oyunu hayranları tarafından "Street Fighter 6 ne zaman çıkacak?" şeklinde araştırılıyor. Peki, Street Fighter 6 ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Capcom'un en yeni dövüş oyunu, serinin evrimindeki bir sonraki aşamayı temsil eden Street Fighter 6'nın çıkış tarihi geliştiriciler tarafından açıklandı. World Tour, Fighting Ground ve Battle Hub olmak üzere üç farklı oyun modu bulunan Street Fighter 6 ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

STREET FIGHTER 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Popüler dövüş oyunu Street Fighter 6, 2023 yılında PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Steam için çıkış yapacak.

STREET FIGHTER İLK NE ZAMAN ÇIKTI?

Capcom şirketinin geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği dövüş oyunu serisi Street Fighter, ilk olarak 1987 yılında peşinde geniş bir oyuncu kitlesi ile piyasaya sürüldü.