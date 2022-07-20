Stray, Steam'de anlık oyuncu rekoru kırdı. Yayıncı firma Annapurna Interactive'ın en çok oynanan PC oyunu olmayı başardı.

STRAY STEAM'DE OYUNCU REKORU KIRDI

19 Temmuz'da PS4, PS5 ve PC için çıkan Stray, Steam'de anlık 62 bin 963 oyuncu sayısı ile yayıncı firma Annapurna'nın PC için çıkan en büyük oyunu olma başarısını elde etti.

Video oyun pazarındaki bağımsız analistlerden Benji-Sales, bunu yayıncı firmanın diğer oyunlarıyla karşılaştırdı. Buna göre, rekor daha önceden 8 bin 21 anlık oyuncu ile The Twelve Minutes adlı oyunun elindeyken, onun arkasında sırasıyla Outer Wilds, Neon White ve Journey yer aldı.

Fransa'da yer alan bağımsız BlueTwelve stüdyosu tarafından geliştirilen ve Annapurna'nın dağıtımcılığını yaptığı Stray, siberpunk temalı bir şehirde geçiyor ve oyuncular bir kediyi kontrol ediyor. Puzzle-platformer türündeki oyun PS5 ve PS4'te PlayStation Plus Extra ve Premium (Deluxe) aboneleri tarafından ücretsiz olarak oynanabiliyor. Bu bağlamda PlayStation tarafında da oyunun yüksek oyuncu sayısına ulaşması bekleniyor. Steam fiyatı ise 160 TL.

Stray anlık oyuncu rekoru kırmasının yanı sıra inceleme notları ile de başarı yakaladı. Dün yayımlanan incelemeler sonucunda Stray'in Metacritic ortalaması 84 puan olurken, birçok kritik oyundan övgüye bahsetti. Özellikle çevre tasarımı konusunda oldukça övülen oyun, her ne kadar kısa bir oynanış süresi sunsa da genel olarak büyük beğeni topladı.

SaveButonu / Gamegar