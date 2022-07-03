Steam destek üzerinden oluşturulan iade talebi ile Steam iade talep koşullarını sağladığınız takdirde paranızı Steam bakiyesi olarak veya kart ile satın alım yaptıysanız kartınıza iade edilmektedir. Peki, Steam oyun iadesi nasıl yapılır? Steam oyun iade etme süresi! İşte detaylar…

STEAM OYUN İADESİ NASIL YAPILIR?

Steam'de satın aldığınız bir oyunu iade etmek için help.steampowered.com adresinden iadesini yapmak istediğiniz oyunu seçerek iade işlemlerini başlatabilirsiniz. Uygulama üzerinden ise sol yukarıda bulunan Yardım seçeneğine tıklayarak Steam Destek'e tıklayınız ve oyunu seçiniz.

İadesini istediğiniz oyuna tıkladıktan sonra umduğum gibi değil seçeneğine tıklayarak iade talebinde bulunmak istiyorumu seçin. Steam'in oyun iade koşulları karşılanıyorsa oyunu kart ile satın aldıysanız ister kredi kartınıza ister Steam bakiyenize, Steam cüzdan ile aldıysanız Steam bakiyenize iade talebini oluşturabilirsiniz.

STEAM OYUN İADE ETME SÜRESİ VE KOŞULLARI

Steam'de satın aldığınız bir oyunu satın aldıktan sonra iki hafta ve toplamda iki saati geçmemiş olması şartıyla Steam oyunlarınızı iade edebilirsiniz. Bunun yanı sıra ön sipariş ettiğiniz bir oyunu oyun çıkışının tarihine kadar istediğiniz zaman iade talebinde bulunabilirsiniz. Çıkış yaptıktan sonra ise 2 hafta ve 2 saat kuralı tekrardan geçerli olacaktır.

Ayrıca Steam'de iade edilen oyunları kredi kartınıza iade ettiyseniz bu işlem bankanıza bağlı olaraktan 2 hafta içerisinde, Steam cüzdanınıza iade ettiyseniz 3 gün içerisinde iade işlemi yapılmaktadır.

HANGİ STEAM OYUNLARI İADE EDİLEBİLİR?