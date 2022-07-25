Steam'in popüler kedi oyunu Stray'e GTA San Andreas modu geldi

Stray için yayınlanan kedinizin rengini değiştirmenize izin verilen masum modların yanında oyunun yapısını bozan daha farklı modlar da yayınlanmaktadır.

STRAY'DE CJ MODU YAYINLANDI

YouTube'da yayınlanan "Stray ama kedi CJ" videosu ile Stray'de oynanabilir kedi yerine kediye dönüşmüş Carl Johnson yer alıyor. Yayınlanan yaklaşık 9 dakikalık videoda oyunun başlarını CJ olarak oynanan video gözüküyor.

Modun başlangıcında diğer kediler de CJ ile aynı modeli paylaşıyor, ancak CJ'in kaplamasına sahip değiller bu yüzden garip modun yanında daha da garip kaçıyor.

Gta San Andreas'ın Carl Johnson'ı istisnasız PC'de yayınlanan her oyunda modlanıyor ve en son geçtiğimiz aylarda God of War için tasarlanmıştı. Mod tasarımcıları oyunun görünüşünü, oynanışını veya kaplamalarını değiştiren modlar yayınlasa da bazen böyle şaka amaçlı modlar da tasarlanmaktadır.

Moda erişebilmek için Nexusmods sitesinden veya buradan ulaşabilirsiniz.