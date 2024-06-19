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Steam'in en amaçsız oyunu 'Banana' rekora koşuyor

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Popüler dijital oyun dağıtım platformu Steam'de 23 Nisan tarihindeki lansmanından bu yana oyuncuların gözdesi olan oynaması ücretsiz muz tıklama oyunu Banana, Steam'de eş zamanlı oyuncu rekoru kırmaya devam ediyor. Banana, geçtiğimiz 24 saat içerisinde 884 bin oyuncu ile Steam'de birçok popüler oyunu geride bırakmayı başardı.

Kelimenin tam anlamıyla muza tıklama oyunu olan Banana'da tek amacınız ekranda görülen muza tıklamak. Yalnızca muzun üzerine tıkladığınızda sayı artışı yaşadığınız bu oynaması ücretsiz oyunun Steam'deki kategorisi ise psikolojik korku, korku ve oynaması ücretsiz olarak tanımlanmış.

BANANA, STEAM'DE REKOR KIRIYOR

SteamDB sitesinde yer alan istatistiklere göre Banana, her geçen gün eş zamanlı oyuncu artışında bir yükseliş kazanıyor. Lansmanında sadece 16 oyuncuya eşlik ederken Haziran ayı itibariyle eş zamanlı oyuncu sayısında yüz binleri aştı.

Steam'in en amaçsız oyunu 'Banana' rekora koşuyor

Banana adlı oyun, son 24 saat içerisinde tüm zamanların en yüksek eş zamanlı oyuncu rekorunu egale ederek 884 bin 469 oyuncuya ulaştı.

Anlık olarak Steam'de 800 binden fazla oyuncuya ulaşan Banana, Steam'in tüm zamanların eş zamanlı olarak en çok oynanan oyunları arasında dokuzuncu sırada yer aldı. Listenin başında ise bir dönemin en çok oynanan battle royale oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS yer alıyor.

Steam'in en amaçsız oyunu 'Banana' rekora koşuyor

Listenin son 24 saatine bakıldığında ise Banana, Counter-Strike 2'nin hemen arkasından gelerek listede ikinci sırada yer alıyor. CS2, 1 milyon 454 bin oyuncuya ulaşırken, Banana ise 884 bin oyuncuya ulaşmayı başardı.

Steam'in en amaçsız oyunu 'Banana' rekora koşuyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com - Gamegar

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