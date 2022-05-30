Steam haftanın en çok satanlar listesi açıklandı! - Haberler

Steam haftanın en çok satanlar listesi açıklandı!
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Popüler oyun platformu Steam, geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesini açıkladı. Peki listede hangi oyunlar veya ürünler var?
Steam, haftanın en çok satanlar listesini oyuncularla paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Steam Deck ve Elden Ring'in damga vurduğu liste bir süre önce güncellendi. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…
Steam haftanın en çok satanlar listesi
FIFA 22'nin standart sürümü geçtiğimiz hafta Steam'de yüzde 84'lük bir indirime girdi. Kullanıcılar, bu duruma büyük ilgi gösterirken, platformun en çok satanlar listesi de bu yönde şekillendi. Oyun, iki hafta önce sekizinci sıradayken, geçtiğimiz hafta dördüncü sıraya kadar yükseldi.
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Listede liderlik koltuğunda 17 Mayıs 2022'de çıkış yapan hayatta kalma temalı V Rising oturuyor. Aynı zamanda ikinci sırada Valve'ın el konsolu Steam Deck ve üçüncü sırada ise Elden Ring karşımıza çıkıyor.
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Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;
- V Rising
- Steam Deck
- Elden Ring
- FIFA 22
- My Time at Sandrock
- V Rising – Founder's Pack: Eldest Bloodline
- Valve Index VR Kit
- Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ – VIP Edition
- No Man's Sky
- Sniper Elite 5
V Rising Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-6600, 3.3 GHz veya AMD Ryzen 5 1500X, 3.5 GHz
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, 2 GB veya AMD Radeon R7 360, 2 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
V Rising Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-11600K, 3.9 GHz veya AMD Ryzen 5 5600X, 3.7 GHz
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 GB veya AMD Radeon RX 590, 8 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alan