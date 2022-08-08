Haber : Steam'e Nintendo Joy-Con kontrolcü desteği geliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Steam'e Nintendo Joy-Con kontrolcü desteği geliyor

 - Güncelleme:
Steam'e Nintendo Joy-Con kontrolcü desteği geliyor

Nintendo Switch'in piyasaya sürülmesinden yaklaşık beş yıl sonra popüler video oyun geliştiricisi Valve, Nintendo'nun Joy-Con kontrolcü desteğini Steam'e eklediğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Steam Client Beta'da Steam'e eklenecek bir diğer kontrolcü duyuruldu. El bilgisayarları arasındaki en popüler marka Nintendo'nun Joy-Con kontrolcüsünün desteği Steam'e ekleniyor.

STEAM'E JOY-CON DESTEĞİ GELİYOR

Steam'in duyurusunu yaptığı Nintendo Joy-Con denetleyicileri, hem bireysel olarak hemmini gamepad olarak hem de çiftler halinde birleştirilebilen desteği Steam'e eklendi. Ayrıca Nintendo Online klasik denetleyicileriler için de geliştirilmiş destek eklendi.

Bu özelliği denemek için Steam Beta'sına katılmanız gerekmektedir. Steam Beta'sına katılmak için ise Steam'in Ayarlar menüsüne gidip "Beta Katılımı" başlığı altındaki "Değiştir"e tıklayarak katılabilirsiniz. Joy-Con denetleyicinizi Steam ile kullanmak için ise Bluetooth adaptörüne veya Bluetooth bağlantılı bir anakarta ihtiyaç duyulmaktadır.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Nintendo Steam Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son Dakika Haberleri

title