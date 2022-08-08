Steam'e Nintendo Joy-Con kontrolcü desteği geliyor

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Steam Client Beta'da Steam'e eklenecek bir diğer kontrolcü duyuruldu. El bilgisayarları arasındaki en popüler marka Nintendo'nun Joy-Con kontrolcüsünün desteği Steam'e ekleniyor.

STEAM'E JOY-CON DESTEĞİ GELİYOR

Steam'in duyurusunu yaptığı Nintendo Joy-Con denetleyicileri, hem bireysel olarak hemmini gamepad olarak hem de çiftler halinde birleştirilebilen desteği Steam'e eklendi. Ayrıca Nintendo Online klasik denetleyicileriler için de geliştirilmiş destek eklendi.

Bu özelliği denemek için Steam Beta'sına katılmanız gerekmektedir. Steam Beta'sına katılmak için ise Steam'in Ayarlar menüsüne gidip "Beta Katılımı" başlığı altındaki "Değiştir"e tıklayarak katılabilirsiniz. Joy-Con denetleyicinizi Steam ile kullanmak için ise Bluetooth adaptörüne veya Bluetooth bağlantılı bir anakarta ihtiyaç duyulmaktadır.