Steam'de Modern Warfare 2'nin aile paylaşımı kapatıldı

28 Ekim'de piyasaya sürülen Call of Duty serinin en büyük lansmanına sahip olan Modern Warfare 2'nin Steam'deki aile paylaşımı özelliği kapatıldı. Artık aile paylaşımı ile farklı hesaplar üzerinden Call of Duty Modern Warfare 2'nin erişimine izin verilmeyecek.

Call of Duty'nin bu zamana kadarki en büyük lansmanına sahip olan Modern Warfare 2, fiyatı ile oyuncuların kütüphanesinden bir hayli uzak kaldı. Steam'de oyuncular, tek oyunculu pahalı oyunları ortaklaşa alarak aile paylaşımı özelliği ile oynayabiliyorlardı, ancak bu özellik Modern Warfare 2'de engellendi.

STEAM'DE MODERN WARFARE 2'NİN AİLE PAYLAŞIM ÖZELLİĞİ KALDIRILDI

Steam'deki lansmanından üç gün sonra Activision, Call of Duty Modern Warfare 2'nin aile paylaşımını devre dışı bıraktı. Artık oyuncular, başka bir hesapta yer alan Modern Warfare '2yi aile paylaşımı ile oynayamayacaklar.

Steam'in aile paylaşımı özelliği 2014 yılında yayınlandı ve adından da anlaşılacağı üzere, bir bilgisayarda açılan farklı hesapların birbirlerine bağlanarak kütüphanedeki yer alan oyunların hepsini tek bir hesapta toplamasıdır. Beş hesaba kadar aile paylaşımına izin verilirken aile paylaşımı ile bağlanılan bir oyuna, oyunun sahibi farklı bir oyuna girmiş olsa da sizi 5 dakika içerisinde aile paylaşımı ile oynadığınız oyundan otomatik olarak atmaktadır.

Steam'deki aile paylaşımı özelliği, online oyunlarda hile yapımını engellemek amacıyla kaldırılmaktadır. Bu daha önce PUBG Battlegrounds'ın da başına geldi. Oyunun lansmanında aile paylaşımına izin verilirken aylar sonra bu durum tersine çevrilirken aile paylaşımı özelliği kaldırıldı.

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 KAÇ TL?

Steam'de Call of Duty Modern Warfare 2'nin aile paylaşım özelliği kaldırıldıktan sonra oyunu bu özellik ile oynayan oyuncular artık yeni bir Modern Warfare 2'ye sahip olmaları gerekmektedir. İşte Call of Duty Modern Warfare 2'nin Steam fiyatları: