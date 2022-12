Steam'de haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 28 Kasım – 4 Aralık 2022

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI – 4 ARALIK

Steam Deck Warhammer 40,000: Darktide Call of Duty: Modern Warfare 2 The Callisto Protocol Day One Edition The Callisto Protocol Red Dead Redemption 2 Cyberpunk 2077 Need for Speed Unbound Palace Edition Valve Index VR Kit Call of Duty Modern Warfare 2 Vault Edition

Her hafta olduğu üzere bu hafta da Steam Deck listenin ilk sırasında yer aldı. Listenin ikinci sırasında ise geçen hafta dördüncü sırada yer alan Warhammer 40,000: Darktide, 30 Kasım'daki lansmanından sonra en çok satanlarda ikinci sıraya yükseldi.

Modern Warfare 2, üçüncü sıraya düşerken The Callisto Protocol, dördüncü ve beşinci sırada yer aldı. Yeni piyasaya sürülen Need For Speed Unbound Palace Edition'ı sekizinci sıraya yerleşti.