Steam'de haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 31 Ekim – 6 Kasım 2022

Steam'in 24 – 30 E31 Ekim – 6 Kasım 2022 kim tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI

Call of Duty Modern Warfare 2 Steam Deck Call of Duty Modern Warfare 2 Call of Duty Modern Warfare 2 Cyberpunk 2077 Battlefield 1 Football Manager 2023 Victoria 3 Persona 5 Royal New World

Steam'de geçtiğimiz hafta en çok satan oyunlarda ilk sırada üç adet Call of Duty Modern Warfare 2 yer aldı. Oyunun farklı sürümleri ile en çok satanlar listesinde birinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer alan Modern Warfare 2, lansmanından bu yana listedeki yerini korumaya devam ediyor.

Listenin ikinci sırasında ise Steam'in el bilgisayarı diye tanıttığı ve yurt dışında satışa sunulan Steam Deck cihazı yer alıyor. Geçtiğimiz haftalara kadar ilk sırada yer alan Steam Deck, Modern Warfare 2 lansmanıyla beraber ikinci sıraya geriledi.

Listenin beşinci sırasında ise tekrardan dirilen Cyberpunk 2077 yer alıyor. Cyberpunk 2077'nin hemen arkasında ise Steam'de indirime giren Battlefield 1 yer aldı. Bir önceki listede 10. sırada bulunan Football Manager 2023, yedinci sıraya yükselirken, yeni çıkan strateji oyunu Victoria 3, dördüncü sıradan sekize geriledi.

Geçtiğimiz haftalarda çıkan Persona 5 Royal ise dokuzuncu, Amazon Games'in MMORPG oyunu New World ise lansmanından aylar sonra tekrardan listeye girerek son sırada yer aldı.