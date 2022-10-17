Steam'de haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 10 - 16 Ekim 2022

Steam'in 10 - 16 Ekim tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. Peki, Steam en çok oynanan oyunlar neler? İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? Steam en çok oynanan oyunlar! İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI - 16 EKİM

Steam Deck Steam Deck Docking Station EA Sports FIFA 23 Cyberpunk 2077 Call of Duty Modern Warfare II Stray Marauders Grounded Call of Duty Modern Warfare II Coral Island

Steam'in geçen hafta en çok satanları arasında her zamanki gibi ilk sırada Steam Deck yer alırken ikinci sıraya Steam Deck Docking Station yer aldı. Hemen arkasında ise sırayla FIFA 23, Cyberpunk 2077, Call of Duty Modern Warfare 2 yer aldı. Stray'in indirime girmesiyle beraber o da listede altıncı sıraya yerleşmeyi başardı.