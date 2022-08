Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu açıklandı! 8 – 14 Ağustos 2022

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI – 14 AĞUSTOS

Steam Deck Marvel's Spider-Man Remastered Marvel's Spider-Man Remastered Cult of the Lamb Farthest Frontier Cult of the Lamb Two Point Campus Stray Cyberpunk 2077 Guilty Gear –Strive- Season Pass 2

Steam'in geçtiğimiz hafta en çok satan oyunlarında liderlik her zaman olduğu gibi Steam Deck'te. İkinci ve üçüncü sıraya farklı sürümleri yer alan ve PC'de yeni lansman yapan Marvel's Spider-Man Remastered yer alıyor. Hemen arkasında ise yeni çıkış yapan Cult of the Lamb yer alırken geçtiğimiz günlerde çıkış yapan Farthest Frontier, beşinci sırada yer aldı.

Oyunlar, birden fazla satın alma seçeneği nedeniyle iki kez görünür. Steam'de listelenen farklı sürümler listeye girdiği zaman aynı oyun iki gez görünmektedir.