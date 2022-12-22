Steam'de en çok satan oyunlar (Kasım 2022)
Gamegar Haberleri
Her ay sonuna doğru bir önceki ayın en çok satan oyunları ve DLC'lerini açıklayan popüler dijital oyun dağıtım platformu Steam, Kasım 2022'de en çok satan rastgele sıralanmış 20 oyun ve 5 DLC'yi paylaştı.
Kasım ayında piyasaya sürülen ve rastgele sıralanmış en çok satan 20 oyun ve 5 DLC'ye yer veren Steam, Kasım 2022 eni çıkanların en iyilerini paylaştı.
STEAM KASIM AYINDA EN ÇOK SATAN OYUNLAR
- Evil West
- Soulstone Survivors
- Crysis 3 Remastered
- The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me
- Harvestella
- The Pas Within
- Football Manager 2023
- Tactics Ogre: Reborn
- Against the Storm
- Shadows Over Loathing
- Nobody – The Turnaround
- We Who Are About To Die
- Crysis 2 Remastered
- Sonic Frontiers
- Marvel's Spider-Man Miles Morales
- Bendy and the Dark Revival
- Warhammer 40,000: Darktide
- Police Simulator: Patrol Officers
- Pentiment
- Zero Sievert
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STEAM KASIM EN ÇOK SATAN DLC'LER
- Call of Duty Modern Warfare 2 – Ddesert Rogue Pro Paket
- Call of Duty League - Los Angeles Thieves Paketi 2023
- Call of Duty League - Lansman Paketi
- American Truck Simulator – Texas
- Farming Simulator 22 – Plantinum Expansion