Steam'de en çok satan oyunlar (Kasım 2022)

Her ay sonuna doğru bir önceki ayın en çok satan oyunları ve DLC'lerini açıklayan popüler dijital oyun dağıtım platformu Steam, Kasım 2022'de en çok satan rastgele sıralanmış 20 oyun ve 5 DLC'yi paylaştı.