Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı! 28 Şubat – 7 Mart 2023

Steam'in 28 Şubat – 7 Mart 2023 tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR – 7 MART 2023

Counter-Strike: Global Offensive Sons of the Forest Destiny 2 Steam Deck Wo Long: Fallen Dynasty Hogwarts Legacy Apex Legends Destiny 2 : Lightfall Call of Duty Modern Warfare 2 PUBG: BATTLEGROUNDS

Steam'de geçtiğimiz hafta en çok satan oyunlar arasında Counter-Strike: Global Offensive, ilk sırada yer alırken yeni piyasaya sürülen Sons of the Forest, ikinci sıraya geriledi. Oynaması ücretsiz Destiny 2 ise en çok satanlarda üçüncü sırada yer aldı.

Geçtiğimiz hafta dokuzuncu sırada yer alan Steam Deck, bu haftaki listede dördüncü sırada yer alırken geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Wo Long: Fallen Dynasty, beşinci sıraya yerleşti. 2023'ün en çok beklenen oyunu olan Hogwarts Legacy, altıncı sıraya gerilerken oynaması ücretsiz Apex Legends ise yedinci sırada yer aldı.

Destiny 2'nin 28 Şubat'ta piyasaya sürülen DLC'si Lightfall, en çok satanlarda sekizinci sıraya yükselirken, Call of Duty Modern Warfare, iki sıra yükselerek dokuzuncu sıraya yerleşti. Listenin son sırasında ise oynaması ücretsiz battle royale oyunu PUBG BATTLEGROUNDS yer aldı.