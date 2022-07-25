Star Wars Jedi Survivor ne zaman çıkacak? PlayStation Store'da listelendi

Star Wars Jedi serisinin yeni oyunu Survivor, PlayStation Store'da yerini aldı. LucasFilm ile Electronic Arts'ın iş birliği ile piyasaya sürülecek Star Wars Jedi Fallen Order'ın devam oyunu Star Wars Jedi Survivor'ın çıkış tarihi açıklandı. Peki, Star Wars Jedi Survivor ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

STAR WARS JEDI SURVIVOR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Star Wars Jedi Survivor'un PlayStation Store'da listelenmesinin ardından PlayStation Database'inde ise çıkış tarihi Mart 2023 olarak gözüküyor.

STAR WARS JEDI SURVIVOR KONUSU

STAR WARS JEDI: Survivor, STAR WARS Jedi: Fallen Order olaylarından beş yıl sonra başlıyor. Cal, galakside kalan son Jedi'lardan biri olmanın ağırlığını hissetmeye devam ederken İmparatorluğun sürekli arayışından bir adım önde olmalı.

Respawn Entertainment'ın deneyimli ekibi tarafından geliştirilen Jedi: Survivor, ikonik STAR WARS hikayeleri, dünyaları ve karakterleri ve ilk olarak Jedi: Fallen Order'da deneyimlenen heyecan verici dövüşleri genişletecek.

STAR WARS Jedi: Survivor, oyun 2023'te piyasaya sürüldüğünde dünya çapındaki oyuncular için daha derin ve daha geniş bir STAR WARS deneyimi yaratmak amacıyla mevcut nesil oyun donanımı için inşa ediliyor.