Star Wars Jedi: Fallen Order 2'den konsol oyuncularını üzecek haber geldi

EA ve Respawn Entertainment'ın beraber yürüttüğü bu Star Wars Jedi: Fallen Order serisinin bir sonraki oyunu hakkında yeni detaylar geldi. Oyunun 2023'ün yazında çıkacağı duyuruldu ve eski nesil konsol oyuncularını da üzecek haberi verdi.

ESKİ NESİL KONSOLLARA ÇIKIŞ YAPMAYACAK

Star Wars oyunları arasında en çok beğenilen oyun serisi olan Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devam oyunu için yeni detaylar geldi. Önümüzdeki sene çıkış yapacak olan oyunun eski nesil konsollara (PS4 ve Xbox One) çıkış yapmayacağı bildirildi. Star Wars Jedi: Fallen Order 2'nin PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5'e çıkış yapacağı duyuruldu.

Respawn Entertainment'ın üçüncü şahıs aksiyon macera oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order'da galaksiyi kapsayan bu macerada terk edilmiş bir Padawan, eğitimini tamamlamak üzere yeni maceralara atılıyor.

Star Wars hayranları ikonik yerleri, silahları, teçhizatı ve düşmanları tanıyacak ve aynı zamanda Star Wars'ta yeni olan yeni karakterler, yerler, yaratıklar, droidler ve düşmanlarla tanışacaklar. Bu özgün Star Wars hikayesinin bir parçası olarak hayranlar, İmparatorluk tarafından yakın zamanda ele geçirilen bir galaksiyi keşfedecekler. Bir Jedi kahramanından kaçağa dönüşen oyuncular, İmparatorluk Jedi'ları tamamen silmeye çalışırken Jedi Düzeni'nin kalıntılarını yeniden inşa etmek için uzun süredir soyu tükenmiş bir uygarlığın gizemlerini keşfederken hayatta kalmak için savaşmak zorunda kalacaklar.