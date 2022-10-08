Star Citizen Squadron 42 Oyun İçi Görüntüleri Sızdırıldı

Star Citizen Squadron 42 oyun içi görüntüleri sızdırıldı. Geliştirme sürecinde olan oyundan dokuz dakikalık bir video internette yerini aldı.

Star Citizen Squadron 42 oyun içi görüntüleri sızdırıldı. Geliştirme sürecinde olan oyundan dokuz dakikalık bir video internette yerini aldı.

2011 yılından beri geliştirilen Star Citizen farklı modülleri üzerinden oynanabiliyor. 500 milyon dolarlık yatırım toplayan dev uzay oyunu muazzam bir yatırım seviyesine ulaştı. Tüm zamanların en çok maddi destek alan oyunlarından birisi olarak tarihe adını yazdırdı. Topladığı yatırımlar ile sürekli gündeme gelen yapım bu kez sızdırılan bir sinematik video ile karşımıza çıktı.

Star Citizen Squadron 42'den sızdırılan video internetin çeşitli köşelerinde kendine yer buldu. Oyunun tek oyunculu modu olarak tasarlanan Squadron 42 nefis görselliği ile sızdırılan videoda gözler önüne seriliyor. Fakat projeye dair gelen son haberler projenin tamamlanmaktan oldukça uzak olduğu yönünde.

Sızıntıya dair alınan notlar ise videonun bir iç kaynaktan geldiğini işaret ediyor. Yani yapılan sızıntının kaynağı Star Citizen Squadron 42 geliştirme ekibinden bir isim olabilir. İlginç bir müzik eşliği ile izleyicileri uzayın derinliklerine götüren sızıntı SQ42 kısaltması ile anılan modun görsel çapını ortaya çıkarıyor.

Paylaşılan görüntüden oyun hakkında çok fazla yorum yapmak ne yazık ki mümkün değil. Fakat Star Citizen'in halihazırda oynanabilir modülleri ve videoda görülen kısımlar modun grafiksel tarafta sınıfta kalmayacağını gösteriyor.

Bununla beraber oyunun çıkış tarihine dair henüz resmi bir bilgi bulunmadığını belirtelim. 2020'de ortaya çıkan haberler yapım aşamasının bitmekten çok uzak olduğunu kaydetmişti. Dolayısıya oyunun önünde daha uzun bir geliştirme süreci olduğunu söylemek mümkün. Bazı kaynaklar ise oyunun çıkış tarihi için 2024 yılını işaret ediyor.