Stalker 2 Heart of Chornobyl'den fragman yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde 29 Aralık Perşembe günü S.T.A.L.K.E.R. 2'den yeni fragman yayınlanacağını duyuran geliştirici ekibi, Zone'un bugünkü haline bir göz atmak için yeni fragmanı yayınladılar.

STALKER 2'DEN YENİ FRAGMAN YAYINLANDI

Yayınlanan Stalker 2'nin yeni fragmanında tehditler her yerde ve tehlikeli oldukları kadar güzel görünen ortamları keşfederken nereye ayak bastığınıza gerçekten dikkat etmeniz gerekecek. Neyse ki, bize kaynak kazanmak için görevler vererek, belirli görevler sırasında bizi destekleyerek veya dükkanda bize çeşitli ekipmanlar sunarak birçok karakter bize yardım edecek.

Bunun yanı sıra asıl görevimiz, pek çok bilimsel deneye ve doğaüstüne varan diğer olaylara sahne olan harap olmuş bölgenin sırlarını keşfetmek olacak. Ayrıca sahnelerde ciddi bir geliştirme yapmış gibi göründüğünü de belirtmek gerekiyor.

STALKER 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

S.T.A.L.K.E.R. 2: Chornobyl'den yeni fragman yayınlandı. Devasa, uçsuz bucaksız bir açık dünya ve doğrusal olmayan bir hikaye sunan STALKER 2, Aralık 2023'te PC ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Stalker 2, ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek.

STALKER 2 HİKAYESİ NE?

Çornobıl Yasak Bölgesi, 2006 yılındaki ikinci dev patlama sonucu çok büyük ölçüde değişti. Saldırgan mutantlar, ölümcül anomaliler ve birbiriyle savaşan fraksiyonlar, Bölge'yi hayatta kalması neredeyse imkânsız bir yer hâline getirdi. Buna rağmen inanılmaz değere sahip artefaktlar, zengin olma hayali kuran veya Çornobıl'ın kalbinde yatan gerçeği keşfetmek için Bölge'ye giren ve S.T.A.L.K.E.R olarak bilinen pek çok insanın aklını çeldi.