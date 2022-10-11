Stadia'daki The Elder Scrolls Online verileriniz PC'ye aktarılabilecek

The Elder Scrolls Online'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada Google Stadia'nın kapatılacağı duyurulmasının ardından Bethesda Softworks ve ZeniMax Online Studios, oyundaki karakterlerini PC'ye aktarabileceğini duyurdu.

Google Stadia'nın önümüzdeki yıl kapanacağı duyurulmasının ardından Stadia'daki The Elder Scrolls Online oyuncularının verileri PC'ye taşınabilecek.

GOOGLE STADIA'DAKİ VERİLERİ PC'YE AKTARILABİLECEK

The Elder Scrolls Online'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada Stadia oyuncularının ESO hesaplarını PC'ye aktarabileceklerini ve mevcut karakter, satın alımlar, başarımlar ve envanter dahil tüm ilerlemeleri aktarılabilecek.

Twitter'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Stadia'nın kapatılacağı haberinden bu yana Bethesda Softworks ve ZeniMax Online Studios, Elder Scrolls Online Stadia oyuncularımız için sonraki adımları tartışıyor ve sabrınız için teşekkür ederiz.

Stadia oyuncularımızın, mevcut karakterler, satın alınan eşyalar, başarılar ve envanter dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ilerlemelerini yanlarında getirerek ESO hesaplarını PC'ye aktarabileceklerini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Stadia oyuncuları zaten PC sunucularımızda ESO oynadığı için, transferi tamamladıktan sonra tüm arkadaşları ve loncaları onları bekliyor olacak.

Yakında bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız, bu yüzden lütfen bizi izlemeye devam edin."