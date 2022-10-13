Spider-Man Miles Morales PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Çıkış tarihi duyurusuyla beraber Marvel's Spider-Man Miles Morales için PC sistem gereksinimleri de ortaya çıktı.

Birinci parti Sony oyunlarından Marvel's Spider-Man: Miles Morales için PC çıkış tarihinin netleşmesiyle birlikte PC sistem gereksinimleri de duyuruldu. PlayStation Blog'daki duyuruya göre, Nixxes Software'in hazırladığı ve 18 Kasım'da çıkacak olan Spider-Man Miles Morales PC sürümü ultra geniş monitor desteği, yansımalar ve gölgeler için ray tracing (ışın izleme) teknolojisi ve NVIDIA'nın DLSS 3.0, DLSS 2.0 ve Reflex gibi birçok teknolojisini sunacak.

Spider-Man Miles Morales PC sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum (720p, 30fps, en düşük grafik ayarlarında):

OS: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4160 veya AMD eşdeğeri

Hafıza: 8GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 950 veya AMD eşdeğeri

DirectX: Versiyon 12

Depolama: 75 GB

Önerilen (1080p, 60fps, orta grafik ayarlarında):

OS: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4670 ya da AMD Ryzen 5 1600

Hafıza: 16GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB ya daAMD Radeon RX 580

DirectX: Versiyon 12

Depolama: 75 GB (SSD öneriliyor)

En Yüksek (4K, 60fps, en yüksek grafik ayarlarında):

OS: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-11400 ya da AMD Ryzen 5 3600

Hafıza: 16GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3070 ya da AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Versiyon 12

Depolama: 75 GB (SSD öneriliyor)

Amazing Ray Tracing (1440p, 60 fps veya 4K, 30 fps, yüksek ray-tracing ayarında):

OS: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-11600K ya da AMD Ryzen 7 3700X

Hafıza: 16GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3070 ya da AMD Radeon RX 6900 XT

DirectX: Versiyon 12

Depolama: 75 GB (SSD öneriliyor)

Ultimate Ray Tracing (4K, 60fps, yüksek ray tracing ayarında):

OS: Windows 10 64-bit 1909

İşlemci: Intel Core i7-12700K ya da AMD Ryzen 9 5900X

Hafıza: 32 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3080 ya da AMD Radeon RX 6950 XT

DirectX: Versiyon 12

Depolama: 75 GB (SSD öneriliyor)