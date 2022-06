Söylenti: God of War Ragnarok Kasım'da Çıkacak - Haberler

İddiaya göre merakla beklenen God of War Ragnarok'un çıkış tarihi ertelenmedi ve oyun bu yılın kasım ayında çıkış yapacak.

Bloomberg'tan Jason Schreier'in haberine göre, Santa Monica Studio'nun heyecanla beklenen PlayStation özel oyunu God of War Ragnarok'un çıkış tarihi ertelenmedi. Schreier, oyunun geliştirme sürecine yakın olan üç kaynaktan elde ettiği bilgiye dayanarak God of War Ragnarok'un 2022'nin kasım ayında piyasaya sürüleceğini ve Sony'nin söz konusu çıkış tarihini bu ayın sonuna doğru duyurmayı planladığını yazdı. Bu bağlamda haziran ayı bitmeden yeni bir State of Play etkinliği görebiliriz gibi duruyor.

Uzunca bir süredir God of War Ragnarok hakkında yeni bir bilgi paylaşılmaması ve Summer Game Fest 2022′de yer almayışı, oyunun 2022 yılı olarak planlanan çıkış tarihinin bir kez daha ertelendiği söylentilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Ayrıca, GameReactor adlı internet sitesi Sony'nin God of War Ragnarok'u 2023'e ertelediği yönünde bir iddiada bulunmuştu. Video oyun endüstrisindeki güvenilir kaynaklarıyla tanınan Jason Schrerier'in haberi söz konusu iddiayı yalanlıyor.

Öte yandan Bloomberg'daki yazıda Schreier, video oyun geliştirme sürecinin çalkantılı olduğunu ve bu nedenle hiçbir tarihin kesin olmadığının altını çizerek God of War Ragnarok'un çıkış tarihinin ertelenebileceğini belirtiyor. Ancak, kaynaklarından bu hafta itibariyle elde ettiği bilginin kasım ayında oyunun çıkış yapacağı yönünde olduğunu ifade ediyor.

2018'de çıkan God of War'un doğrudan devamı olan God of War Ragnarok ilk duyurulduğunda 2021 yılında çıkış yapacağı açıklanmış, daha sonra 2022'ye ertelenmiş ancak kesin bir tarih verilememişti.

SaveButonu / Gamegar