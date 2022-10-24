Söylenti: Call of Duty: Modern Warfare 2 Zombi Moduna Sahip Olabilir

Ortaya çıkan söylentilere göre gelecekte Call of Duty: Modern Warfare 2 zombi moduna sahip olacak.

Call of Duty: Modern Warfare 2 28 Ekim tarihinde oyuncularla buluşacak. Daha şimdiden oyunla ilgili pek çok sızıntı ve haber ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan birisi de oyuna geleceği söylenen zombi modu ile ilgili oldu. İddialara göre Activision gelecekte Call of Duty: Modern Warfare 2 zombi modu üzerinde çalışıyor.

Söylentilerin kaynağı ise cod_sploitzimgz isimli bir Twitter hesabı oldu. Hesaptan yapılan paylaşıma göre dosyalardaki "Outbreak" ve "Round-based Zombies" gibi bazı kavramlar bir zombi modunu işaret ediyor. Bununla beraber paylaşılan görsellere erişmek mümkün değil. Ekran görüntülerin tümü Activision tarafından hak ihlalleri gerekçesiyle kaldırıldı. Activision'ın doğrudan bu olaya el atması da zombi modu iddialarının doğru olma ihtimalini güçlendiriyor.

Zombi modu Call of Duty oyunlarında giderek daha fazla yer bulmaya başladı. Bu yüzden Call of Duty: Modern Warfare 2 zombi modunun oyuna ekleneceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yine de Activision tarafından henüz bir doğrulama gelmediğini belirtmekte fayda var.

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Call of Duty: Modern Warfare 2 ile ilgili çok konuşulan bir başka konu ise oyunun görselliği oldu. Oyun henüz çıkmasa da hikaye modu oyuncular için erken erişime açıldı. Oyunun içinden alınan bazı oynanış görüntüleri ise gerçekçilikleriyle öne çıktı.

Oyunun Amsterdam'da geçen bölümünün gerçekçiliği oyun gündeminin ortasına oturdu. Yeni oyunun grafiksel taraftaki başarısı sayesinde oyuncular sahnenin gerçek bir kamera kaydı olduğunu sandı. Videoyu izleyenler bu görüntülerin oyundan mı yoksa gerçek hayattan mı olduğunu anlamaktan zorlandı. Çevre kaplamaları, üst düzey ışıklandırma ve yüksek doku kalitesi ile Call of Duty: Modern Warfare 2 gerçekten de şahane göründüğünü söyleyebiliriz.

Yayımlanan görüntülerin oyundan alındığını belli eden tek nokta ise NPC tasarımları oldu. Bina tasarımları ve genel sahne her ne kadar gerçekçi gözükse de karakter animasyonları sahnenin bir oyundan alındığı gerçeğini ele veriyor. Her halükarda geliştirici ekibin grafiksel tarafta sınırları zorladığını söylemek mümkün. Oyuncular ise bir FPS efsanesinin günümüz oyun standartları ile yeniden ortaya çıkışını heyecanla bekliyor.

Call of Duty: Modern Warfare 2 zombi moduna dair resmi bir yanıt gelmedi. Fakat oyun 28 Ekim'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve Microsoft Windows üzerinde çıkış yapacak.