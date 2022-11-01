Sony, PlayStation 5 satış rakamlarını ve bu yıl içerisinde satmayı planladığı rakamları açıkladı

Teknoloji devi Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, lansmanından bu yana 2 yıl geçti, ancak dünya çapına yaşanan çip krizi nedeniyle tüm elektronik cihazların üretiminde büyük ölçüde yavaşlık yaşandı. Buna rağmen PlayStation 5, 25 milyondan fazla adet satış yaparken yıl içerisindeki satış hedefi de bildirildi.

Sony'nin yayınladığı son kazanç raporunda PlayStation 5'in satış rakamları da açıklandı. Lansmandan bu yana satılan toplam birimin 25 milyona çıktığı açıklandı.

SONY, 25 MİLYON ADET PS5 SATTI

Sony'nin lansmandan bu yana 25 milyon adet PS5 sattığını açıkladı. 2022 mali yılı için 18 milyon PS5 satış hedefine ulaşmak için ihtiyaç duyduklarının çok altında olan Sony, mali yılın yarısında (31 Mart'ta sona eren) satışlar şu anda 5,7 milyonda, bu da bu noktada 2021 ile neredeyse aynı (5,6 milyon).

Satılan eşit sayıda PS5'e rağmen, gelir geçen yıla göre önemli ölçüde arttı (yüzde 12), kısmen bu yılın başlarında PS5 fiyat artışı sayesinde, 727 milyar yene (4.92 milyar dolar) yükseldi. Bununla birlikte, şirketin yakın zamanda Bungie'yi satın alması ve oyun geliştirici maliyet artışları nedeniyle kar yüzde 49 oranında azaldı.

Mayıs ayında Sony, tedarik zinciri sorunları hafifledikçe PS5 talebini karşılamak için nihayet üretimi artırabileceğini söyledi. Bu konuda herhangi bir sayı vermemiş olsa da, anekdotsal olarak konsolun son aylarda daha kolay bulunabileceği anlaşılıyor.