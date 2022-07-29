Sony, iPhone'lar için Backbone One PlayStation Edition'ı duyurdu

Backbone One ile iPhone'larda oyun oynamanın hissiyatını artırmak amacıyla ortaklığı duyurulan Backbone One PlayStation Edition duyuruldu.

SONY BACKBONE ONE PLAYSTATION EDITION'I DUYURDU

PS5 konsolunun kablosuz DualSense kontrol cihazı tasarımından ilham alınan Backbone One PlayStation Edition, iPhone kullanıcıları için oyun deneyimini üst düzeye çıkarıyor. İster evde, ister dışarıda PlayStation Remote Play uygulamasıyla telefonunuzdan PlayStation ve App Store oyunlarını oynayabilirsiniz.

"Backbone One, iPhone'da PlayStation için vazgeçilmez bir oyundur. Geniş bant internete ve PS5 veya PS4 konsoluna erişiminiz varsa Backbone One'a bir iPhone takın ve PS5 ve PS4 oyunlarınızı PS Remote Play uygulamasının gücüyle ister dışarıda, ister evde anında oynamaya başlayın."