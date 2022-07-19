Sony, espor yatırımına Repeat.gg ile devam ediyor

Fortnite, League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlarda liderlik tablosu tabanlı turnuvalara ev sahipliği yapan Repeat.gg, esporu daha fazla oyuncu için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor ve geçtiğimiz günlerde Sony tarafından satın alındığı duyuruldu.

SONY, ESPOR YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Sony'nin rekabetçi oyunlardan sorumlu başkan yardımcısı Steven Roberts, "PlayStation'da espor vizyonumuz her zaman oyuncuların her seviyede rekabet edebilmesinin önündeki engelleri yıkmak olmuştur." dedi ve Sony'nin Repeat.gg'yi bünyesine kattığını duyurdu.

"Yetenekli Repeat.gg ekibiyle birlikte, oyuncuların rekabetçi oyunlara katılmaları ve espor tekliflerimizi genişletmeleri için daha fazla yol keşfetmekten heyecan duyuyoruz. Bu sadece yolculuğumuzun başlangıcı ve gelecekte topluluğumuzla daha fazla güncelleme paylaşmayı dört gözle bekliyoruz."

Repeat.gg'nn CEO'su Aaron Fletcher, yaptığı açıklamalara şunları ekledi: "Repeat.gg, milyonlarca oyuncuya girilmesi kolay ve ölçeklenebilir yeni turnuva formatları sağlamak için tasarlandı. PlayStation ekibine katılmaktan ve oyuncuların beceri seviyelerinden bağımsız olarak keyif alabilecekleri çeşitli turnuva deneyimlerini geliştirmek için birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz."