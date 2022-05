Sons of the Forest sistem gereksinimleri neler? Sons of the forest kaç GB?

Aksiyon, korku ve hayatta kalma oyunu olan Sons Of The Forest'tan geçtiğimiz günlerde yeni bir fragman yayınlandı ve oyunun çıkış tarihinin ertelendiği açıklanmıştı.

Geliştirici ekip Endnight Games'in 2014 yılında piyasaya sürdüğü The Forest'ın ikinci oyunu Sons Of The Forest'ın çıkış tarihinin ertelendiği açıklandı ve Sons of the Forest sadece PC için çıkış yapacak. Peki Sons of the Forest'ın sistem gereksinimleri neler? Sons of the Forest kaç GB? İşte detaylar…

SONS OF THE FOREST SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

SONS OF THE FOREST MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel Core i3-2120

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 7

SONS OF THE FOREST ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel Core i5-4460

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060

RAM: 16 GB

İşletim Sistemi: Windows 10

SONS OF THE FOREST KAÇ GB?

Sons of the Forest'ı oynayabilmeniz için temel kurulum dahil minimum 15 GB boş alan gerekmektedir.

SONS OF THE FOREST KONUSU

Uzak bir adada kayıp bir milyarderi bulmak için gönderildiğinizde, kendinizi yamyamların istila ettiği bir cehennem manzarasında bulursunuz. Bu korkunç yeni açık dünya hayatta kalma korku simülatöründe tek başına veya arkadaşlarınızla hayatta kalmak için üretin, inşa edin ve mücadele edin.

BİR HAYATTA KALMA KORKU SİMÜLATÖRÜ

Dünyayı istediğiniz gibi ele almak için tam özgürlüğü yaşayın. Ne yapacağınıza, nereye gideceğinize ve en iyi nasıl hayatta kalacağınıza siz karar verirsiniz. NPC'nin size havlama emirleri veya yapmak istemediğiniz görevleri vermeleri yoktur. Emirleri siz verirsiniz, sonra ne olacağını siz seçersiniz.

ŞEYTANLARLA SAVAŞIN

Hiçbir yerin güvenli olmadığı bir dünyaya girin ve bazıları neredeyse insan gibi olan ve diğerleri daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemeyen bir dizi mutasyona uğramış yaratığa karşı savaşın. Tabancalar, baltalar, sersemletici coplar ve daha fazlasıyla donanmış olarak, kendinizi ve önemsediklerinizi koruyun.

İNŞA ET VE ZANAAT

Her etkileşimi hissedin; Ateş yakmak için çubukları kırın. Pencereleri ve zeminleri kesmek için bir balta kullanın. Küçük bir kabin veya deniz kenarında bir bileşik inşa edin, seçim sizin.

DEĞİŞEN MEVSİMLER

İlkbahar ve yaz aylarında doğrudan akarsulardan taze somon toplayın. Soğuk kış ayları için et toplayın ve saklayın. Bu adada yalnız değilsiniz, bu yüzden kış mevsiminde ve yiyecek ve kaynaklar kıtlaştıkça, yemek arayan tek kişi siz olmayacaksınız.

CO-OP OYNANIŞ

Tek başına veya arkadaşlarınla hayatta kal. Öğeleri paylaşın ve savunma oluşturmak için birlikte çalışın. Yerin üstünü ve altını keşfetmek için yedek getirin.