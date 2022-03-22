Snoop Dogg, Call of Duty'de İkinci Dünya Savaşı'na katılıyor - Haberler

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Snoop Dogg, Call of Duty'de İkinci Dünya Savaşı'na katılıyor

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Snoop Dogg, Call of Duty'de İkinci Dünya Savaşı'na katılıyor

Call of Duty'nin oynaması ücretsiz oyunu Warzone ve son oyunu Vanguard'a gelecek yeni güncellemede dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Snoop Dogg'un karakterinin oyuna ekleneceği duyuruldu.

Activision'ın internet sitesinden paylaştığı duyuruda Call of Duty Vanguard ve Warzone'un 23 Mart'ta gelecek ikinci sezonunda oyuna Snoop Dogg operatör paketi'nin geleceği duyuruldu.

CALL OF DUTY'YE SNOOP DOGG KARAKTERİ EKLENİYOR

İkinci Dünya Savaşı'nda geçen Call of Duty'nin son oyunu Vanguard'ın online haritasına ve Call of Duty'nin oynaması ücretsiz battle royale oyununun haritasına Snoop Dogg eklenecek. Call of Duty Ghost'ta seriye ses paket olarak geldikten yaklaşık on yıl sonra Call of Duty serisine operatör paketi olarak geri geliyor.

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İkinci Dünya Savaşı oyunu oynarken Snoop Dogg tarafından öldürülmek her ne kadar garip gelse de oyun sektörü artık bu duruma gelmiş durumda. Oyunların hikaye atmosferini yaşayabilmek için artık sadece hikaye modlarını oynamamız gerekecek.

Snoop Dogg, Call of Duty'de İkinci Dünya Savaşı'na katılıyor

Snoop Dogg, Call of Duty'de İkinci Dünya Savaşı'na katılıyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Call of Duty Warzone, Call Of Duty, Snoop Dogg, Gamegar,, Haberler

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