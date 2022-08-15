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Sniper Ghost Warrior 2 sistem gereksinimleri neler? Sniper Ghost Warrior 2 kaç GB?

Sniper Ghost Warrior 2 sistem gereksinimleri neler? Sniper Ghost Warrior 2 kaç GB?

City Interactive'in geliştiriciliğini üstlenip CI Games'in yayıncılığını yaptığı keskin nişancı aksiyon oyunu Sniper Ghost Warrior 2'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından "Sniper Ghost Warrior 2 sistem gereksinimleri" şeklinde araştırılıyor. Peki, Sniper Ghost Warrior 2'nin sistem gereksinimleri neler? Sniper Ghost Warrior 2 kaç GB? Detayları haberimizde…

FPS modern shooter oyunu Sniper Ghost Warrior 2'nin minimum sistem gereksinimleri, oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Sniper Ghost Warrior 2 sistem gereksinimleri neler? Sniper Ghost Warrior 2 kaç GB? İşte detaylar…

Sniper Ghost Warrior 2'yi en düşük ayarlarda oynayabilmeniz için Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64, 2 GB RAM ve NVIDIA 8800 GT ekran kartı gerekmektedir.

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64
  • Bellek: 2 GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA 8800 GT
  • Depolama: 9 GB boş alan
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Sniper Ghost Warrior 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 9 GB boş depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Sniper Ghost Warrior Gamegar Haberler

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