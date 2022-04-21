"Şimdiye kadar yapılan en ileri ve en büyük 2. Dünya Savaşı nişancı oyununda eşsiz keskin nişancı özgürlüğünü keşfet." sözlerine yer verilen Sniper Elite 4'te en önemli unsur gizliliktir. Tek başınıza koca bir orduya kafa tuttuğunuz keskin nişancı oyunu Sniper Elite 4 sistem gereksinimleri neler? Sniper Elite 4 Kaç GB? İşte detaylar…

SNIPER ELITE 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Savaş zamanındaki İtalya'yı Faşizm girdabından kurtarırken taktik üçüncü kişi muharebesi, oynanabilirlik seçenekleri ve devasa seviyeler arasında destansı uzun mesafe atışları tecrübe et. Ödüllü selefinin sonrası üzerine kurulu Sniper Elite 4, bol güneşli Akdeniz sahil kasabalarından, eski ormanlara, dağ vadilerine ve devasa Nazi mega yapılarına kadar oyuncuları güzel İtalyan yarımadası boyunca oradan oraya taşımaktadır.

Sniper Elite 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8.1 or 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i3-2100 veya eşdeğer AMD işlemci

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 (2GB) veya NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)

Sniper Elite 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8.1 veya 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i7-3770 veya eşdeğer AMD işlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 970 veya AMD GPU Radeon RX 480

Sniper Elite 4 Kaç GB?

Sniper Elite 4'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 25 GB boş depolama alanı gerekmektedir.