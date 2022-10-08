Silent Hill Filminin Yönetmeni 'Birden Fazla Silent Hill Oyunu Geliştirildiğini' Söyledi

Silent Hill filminin yönetmeni Christophe Gans, Konami'nin "birden fazla Silent Hill oyunu geliştirdiğini" açıkladı.

IGN'in haberine göre, 2006'da vizyona giren Silent Hill filmini yöneten Christophe Gans, birkaç gün önce verdiği Fransızca röportajda, bir süredir ortaklıkta dolaşan birden fazla Silent Hill oyunu geliştirildiği söylentilerini doğruladı. ResetEra tarafından İngilizceye çevrilen röportajda Gans şunları söyledi:

" Konami'deki [Silent Hill'in] orijinal yaratıcıları olan Silent Team ile beraber çalışıyorum. Şu anda konuştuğumuz esnada birden fazla Silent Hill oyunu geliştiriliyor, birden fazla ekip bunlar üzerinde çalışıyor. Büyük bir oyun serisi ile bu markayı yeniden canlandıracaklar. [ Konami'nin] bariz biçimde olağanüstü olan Resident Evil remake oyunlarının başarısından etkilendiklerini düşünüyorum."

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Gans röportajın devamında doğrudan bu oyunların yapımına dahil olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Doğrudan oyunlar üzerinde çalışmıyorum ancak Konami ile birlikte çalışıyorum. Kojima ile birlikte değil fakat ilk filmin çekimlerinde tanıştığım Silent Team ile birlikte çalışıyorum ve onlar hala Konami'deler."

Christophe Gans daha önceden de benzer açıklamalarda bulunmuş, kendisinin de yapımına dahil olduğu yeni bir Silent Hill filminin 2023'te çıkabileceğini ve Konami'nin Silent Hill markasını video oyunlarıyla yeniden canlandıracağını, filmin ise bu planın bir parçası olabileceğini söylemişti.

Birden fazla Silent Hill oyunun yapım aşamasında olduğu ile ilgili iddialar ilk önce 2021'in başlarında ortaya çıkmıştı. Söylentilere göre Konami, Silent Hill markasını canlandırmak adına birden fazla stüdyoyla anlaşarak birçok Silent Hill oyunu geliştiriyor. Bunlardan biri Bloober Team'in üzerinde çalıştığı Silent Hill 2 Remake iken diğeri "Japonya'daki tanınmış bir stüdyonun" geliştirdiği yeni bir Silent Hill oyunu olacak. Ayrıca Annapurna tarafından geliştirilen kısa bir Silent Hill oyunu planlandığı iddia edilmişti.

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Bu iddiaların doğruluğuyla ilgili olarak Gans'ın açıklamalarının dışında diğer bir somut örnek ise geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Güney Kore'deki oyun derecelendirme kurulu Silent Hill: The Short Message adlı bir oyunu listelemişti.

İddia edilen Silent Hill oyunlarının ne zaman resmi olarak duyurulacağını tahmin etmek oldukça zor ancak en yakın tarihli etkinlik 8 Aralık'ta gerçekleşecek olan The Game Awards 2022. Bir ihtimal burada yeni Silent Hill oyunları için ufak bir teaser görebiliriz.