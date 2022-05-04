Shadow of the Tomb Raider sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Square Enix'in popüler macera aksiyon serisi Tomb Raider'ın 2018 yılında piyasaya sürdüğü oyunu Shadow of the Tomb Raider sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Shadow of the Tomb Raider sistem gereksinimleri neler? Shadow of the Tomb Raider Kaç GB? Detaylar haberimizde…
Ana karakterimiz Lara Croft'un dünyayı Maya kıyametinden kurtarmak için atıldığı macerada, kaderinde yazılı olan Tomb Raider olmalıdır. Popüler macera aksiyon oyunu Shadow of the Tomb Raider sistem gereksinimleri neler? Shadow of the Tomb Raider Kaç GB? İşte detaylar…
- İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit
- İşlemci: i3-3220 INTEL or AMD Equivalent
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
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- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7 4770K, 3.40 Ghz or AMD Ryzen 5 1600, 3.20 Ghz
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 480, 8GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
Shadow of the Tomb Raider'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 40 GB boş depolama alanı gerekmektedir.