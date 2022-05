Shadow of the Tomb Raider sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?

Ana karakterimiz Lara Croft'un dünyayı Maya kıyametinden kurtarmak için atıldığı macerada, kaderinde yazılı olan Tomb Raider olmalıdır. Popüler macera aksiyon oyunu Shadow of the Tomb Raider sistem gereksinimleri neler? Shadow of the Tomb Raider Kaç GB? İşte detaylar…

Shadow of the Tomb Raider Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: i3-3220 INTEL or AMD Equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Shadow of the Tomb Raider Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7 4770K, 3.40 Ghz or AMD Ryzen 5 1600, 3.20 Ghz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 480, 8GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Shadow of the Tomb Raider Kaç GB?

Shadow of the Tomb Raider'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 40 GB boş depolama alanı gerekmektedir.