Sevilen Resident Evil serisi sanal gerçeklik deneyimi ile PlayStation VR2'ye geliyor - Haberler

Daha önce bir mod geliştiricisi tarafından geliştirilme aşamasında olan Resident Evil 7 VR modu ile oyunun sanal gerçeklik ile nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında az çok bilgi edinildi. Şimdi ise State of Play etkinliğinde Resident Evil 7'nin PSVR2'ye geleceği açıklandı.

RESIDENT EVIL 7, PSVR2'YE ÇIKACAK

Geliştirilme aşamasında olan PlayStation VR2, Resident Evil Village ile 4K HDR ekran görüntüsü, PSVR2'nin göz izleme özelliği ve PS5'in 3D Audio sistemi ile mümkün olan en canlı grafiklerden tam olarak yararlanılabilecek.

Çıkış tarihi ve fiyatlandırma sistemi hakkında henüz bir açıklamada bulunmayan Sony, ileriki tarihlerde açıklamalarda bulunacağını bildirdi.

PS VR2 gözlüğüne ek olarak, dünyadaki her eli temsil etmek için PlayStation VR2 Sense kontrol cihazlarını da kullanacaksınız. Her iki kolunuzu da kullanarak korumayı deneyin ve Ethan aynı şekilde koruyacaktır; Bir silah tut ve Ethan da silahını tutacaktır. Ayrıca, diğer elinizle bıçak tutarken silahınızı ateşlemek veya bir elinizle bir tabanca ve diğer elinizle av tüfeği tutmak gibi dinamik eylemler gerçekleştirebilirsiniz. Bu gelişmiş kontrol cihazları, oyuncunun oyuna dalmasını artırır.

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