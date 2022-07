Souls-like türünün sevilen oyunlarından biri Sekiro Shadows Die Twice'ın sistem gereksinimleri merak ediliyor. Tek oyunculu aksiyon Ninja oyunu Sekiro Shadows Die Twice, zorluğu ile oyuncuları hayatı sorgulatacak türde Sekiro Shadows Die Twice sistem gereksinimleri neler? Sekiro Shadows Die Twice kaç GB? İşte detaylar…

Sekiro Shadows Die Twice Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3-2100 veya AMD FX-6300

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Sekiro Shadows Die Twice Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 570

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Sekiro Shadows Die Twice Kaç GB?

Sekiro Shadows Die Twice'ı oynayabilmeniz için 25 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

SEKIRO SHADOWS DIE TWICE KONUSU

Sekiro™: Shadows Die Twice'ta ölümün eşiğinden dönen, gözden düşmüş ve vücudu kısmen deforme bir savaşçı olan 'tek kollu kurt' karakterine bürüneceksin. Kadim bir soydan gelen genç bir lordu korumaya ant içtiğin için kendini Ashina klanı da dâhil çok sayıda düşmanın hedefi olarak bulacaksın. Genç lort yakalandığındaysa onurunu geri kazanmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmaktan seni hiçbir şey alıkoyamayacak, ölümün kendisi bile...