Sekiro Shadows Die Twice sistem gereksinimleri neler? Sekiro Shadows Die Twice kaç GB?
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FromSoftware'in geliştiriciliğini üstlenip Activision'ın yayıncılığını yaptığı Sekiro Shadows Die Twice'ın sistem gereksinimleri araştırılıyor. Peki, Sekiro Shadows Die Twice sistem gereksinimleri neler? Sekiro Shadows Die Twice kaç GB? Detayları haberimizde…
Souls-like türünün sevilen oyunlarından biri Sekiro Shadows Die Twice'ın sistem gereksinimleri merak ediliyor. Tek oyunculu aksiyon Ninja oyunu Sekiro Shadows Die Twice, zorluğu ile oyuncuları hayatı sorgulatacak türde Sekiro Shadows Die Twice sistem gereksinimleri neler? Sekiro Shadows Die Twice kaç GB? İşte detaylar…
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i3-2100 veya AMD FX-6300
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon HD 7950
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 5 1400
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 570
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
Sekiro Shadows Die Twice'ı oynayabilmeniz için 25 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
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Sekiro™: Shadows Die Twice'ta ölümün eşiğinden dönen, gözden düşmüş ve vücudu kısmen deforme bir savaşçı olan 'tek kollu kurt' karakterine bürüneceksin. Kadim bir soydan gelen genç bir lordu korumaya ant içtiğin için kendini Ashina klanı da dâhil çok sayıda düşmanın hedefi olarak bulacaksın. Genç lort yakalandığındaysa onurunu geri kazanmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmaktan seni hiçbir şey alıkoyamayacak, ölümün kendisi bile...