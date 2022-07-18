Sea of Thieves'in 7. sezonu ertelendi

Geliştiricinin Steam'de yayınladığı yedinci sezon hakkındaki güncelleme ile çıkış tarihinin ertelendiği duyuruldu. Haziran ayında Xbox & Bethesda Vitrini'nde açıklanan gibi, yeni sezon birçok yeni özelliklerle gelecek.

YEDİNCİ SEZON ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENDİ

Cuma günü yayınlanan duyuru ile 21 Temmuz'da çıkış yapması beklenen Sea of Thieves'in 7. Sezonunun çıkış tarihi 4 Ağustos'a ertelendiği duyuruldu.

Geliştirici ekip Rare, "Kaptanlık, korsan sanal alanımıza büyük bir katkı ve gecikmelerin hayal kırıklığı yarattığını bilsek de, her şeyi gemi şekline sokmak biraz daha zaman alacak. Yedinci Sezon şimdi 4 Ağustos'ta gelecek." sözlerine yer verdi.

Geliştirici ekip ayrıca, bu kararın genel taraftar deneyiminin mümkün olan en iyi şekilde olmasını sağlamak için alındığını ve Rare'deki ekibin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmaya devam edebileceğini söyledi. Altıncı sezonun oyuncular için uzun bir sezon olduğunu söylüyor, ancak Ağustos ayının yeni sezonun başlaması ve iki hafta sonra gelecek yeni macera ile yoğun bir ay olması bekleniyor.