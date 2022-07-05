Sangal Esports'tan kadın Valorant kadrosuna iki yeni transfer!

Haziran başında Beyza "Panamera" Özen ile yollarını ayırdığını duyuran Sangal Esports, iki yeni transferi ile yoluna devam edeceğini bildirdi.

"SİZİNLE BERABER ZAFERLER DAHA GÜZEL OLACAK"

Sangal Esports'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kadın Valorant kadrosuna iki yeni oyuncu transferi yapıldığı açıklandı. Sangal Esports'un yaptığı paylaşımda, "Sizinle beraber zaferler daha güzel olacak! Karşınızda Sangal Rebels Valorant takımımızın yeni üyeleri" sözlerine yer vererek yeni transferlerini duyurdu

SANGAL ESPORTS'UN YENİ TRANSFERLERİ

Sangal Esports, kadın Valorant kadrosu için iki yeni transferini duyurdu. Unknownpros Female'den ayrılan Sude "dociless" Sancak ve eski Beşiktaş Esports Female kadrosunda yer alan Kamila "Narcius" Ekin, Sangal Esports'un kadrosuna katıldı.

SANGAL ESPORTS KADIN VALORANT GÜNCEL KADROSU