Sangal Esports'tan kadın Valorant kadrosuna iki yeni transfer! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sangal Esports'tan kadın Valorant kadrosuna iki yeni transfer!

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Sangal Esports'tan kadın Valorant kadrosuna iki yeni transfer!

Geçtiğimiz ay ilk kadın Valorant turnuvası Rebels 1'de mücadele eden Sangal Esports kadın Valorant'a iki yeni transferin yapıldığı sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Sangal Esports, dociless ve Narcius'u kadın Valorant kadrosun kattığını bildirdi.

Haziran başında Beyza "Panamera" Özen ile yollarını ayırdığını duyuran Sangal Esports, iki yeni transferi ile yoluna devam edeceğini bildirdi.

Sangal Esports'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kadın Valorant kadrosuna iki yeni oyuncu transferi yapıldığı açıklandı. Sangal Esports'un yaptığı paylaşımda, "Sizinle beraber zaferler daha güzel olacak! Karşınızda Sangal Rebels Valorant takımımızın yeni üyeleri" sözlerine yer vererek yeni transferlerini duyurdu

Sangal Esports'tan kadın Valorant kadrosuna iki yeni transfer!

Sangal Esports, kadın Valorant kadrosu için iki yeni transferini duyurdu. Unknownpros Female'den ayrılan Sude "dociless" Sancak ve eski Beşiktaş Esports Female kadrosunda yer alan Kamila "Narcius" Ekin, Sangal Esports'un kadrosuna katıldı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

  • Eylül Sudem "Miyori" Sarıoğlu
  • Nehir "Anva" Dinçer
  • Esra "Cleopatra" Çolak
  • Sude "dociless" Sancak
  • Kamila "Narcius" Ekin
  • Hazım Orhun "casteLL0" Dalbeyler (Baş Koç)
  • Evrim Barış "Murdock" Sarıaltun
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Valorant Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title