Sangal Esports'tan kadın Valorant kadrosuna iki yeni transfer!
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Geçtiğimiz ay ilk kadın Valorant turnuvası Rebels 1'de mücadele eden Sangal Esports kadın Valorant'a iki yeni transferin yapıldığı sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Sangal Esports, dociless ve Narcius'u kadın Valorant kadrosun kattığını bildirdi.
Haziran başında Beyza "Panamera" Özen ile yollarını ayırdığını duyuran Sangal Esports, iki yeni transferi ile yoluna devam edeceğini bildirdi.
Sangal Esports'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kadın Valorant kadrosuna iki yeni oyuncu transferi yapıldığı açıklandı. Sangal Esports'un yaptığı paylaşımda, "Sizinle beraber zaferler daha güzel olacak! Karşınızda Sangal Rebels Valorant takımımızın yeni üyeleri" sözlerine yer vererek yeni transferlerini duyurdu
Sangal Esports, kadın Valorant kadrosu için iki yeni transferini duyurdu. Unknownpros Female'den ayrılan Sude "dociless" Sancak ve eski Beşiktaş Esports Female kadrosunda yer alan Kamila "Narcius" Ekin, Sangal Esports'un kadrosuna katıldı.
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- Eylül Sudem "Miyori" Sarıoğlu
- Nehir "Anva" Dinçer
- Esra "Cleopatra" Çolak
- Sude "dociless" Sancak
- Kamila "Narcius" Ekin
- Hazım Orhun "casteLL0" Dalbeyler (Baş Koç)
- Evrim Barış "Murdock" Sarıaltun