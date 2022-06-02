Saldırıya uğrayan Mona Lisa tablosuna Ubisoft Türkiye'den açıklama - Haberler

Assassin's Creed Brotherhood'da, Leonardo da Vinci'yi dünyaca ünlü eseri Mona Lisa'yı yaparken yanına Ezio ile yanına uğruyoruz. Bize ustalık eserini gösteren Leonardo'nun sahnesinden bir kesit paylaşan Ubisoft Türkiye, suikast ile arasında bir bağlantı olup olmadığı hakkında sorular aldığını bildirdi.

UBISOFT TÜRKİYE'DEN GÜLDÜREN AÇIKLAMA

Ubisoft Türkiye'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dünyaca ünlü başyapıt Mona Lisa, kılık değiştirme konusunda yetenekli bir adam tarafından pastayla saldırıya uğradı ve şüpheli ile Suikastçı Kardeşliği arasında bir bağlantı olup olmadığı hakkında sorular aldık." sözlerine yer verdi.

Assassin's Creed Brotherhood oyununda yer alan Mona Lisa sahnesinde yer alan tabloyu, üzerine pasta fırlatılmış bir şekilde paylaşan Ubisoft,Leonardo Da Vinci ve Ezio Auditore ile arasındaki dostluğa dikkat çekerek, "bu olaya hiçbir şekilde karışmadıklarını ve şüpheli ile herhangi bir bağlantılarının olmadığını açıklığa kavuşturmak ister." dedi.