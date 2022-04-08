Rus propagandası yapan oyun karakterinden işgal destek sembolü kaldırıldı

Rusya'nın Ukrayna işgali hala devam etmekteyken Rusya'ya karşı yaptırımlar da gelmeye devam ediyor. Tüm dünyanın yanı sıra video oyun geliştiricilerinin de uyguladığı yaptırımlara bir yenisi eklendi. Rus propagandası yapan Overwatch karakterinin kostümündeki "Z" harfi kaldırıldı.

RUS PROPAGANDASI YAPAN KARAKTER KOSTÜMÜ KALDIRILDI

Blizzard Entertainment, geçtiğimiz günlerde yayınladığı güncellemedeki yama notlarında Zarya'nın efsanevi kaplamalarındaki değişikliği duyurmadı, ancak karakter üzerindeki ince değişiklik Overwatch subreddit'inde fark edildi. Zarya karakterinin ceketinde bulunan Z harfi kostümden çıkartıldı.

Yapılan değişiklik küçük gibi gelebilir fakat Z sembolü, Rus propagandasında, Mart ayının başında kitle iletişim araçlarına girmeden önce tanklarda ve diğer askeri araçlarda görülen, ülkenin Ukrayna'yı işgaline destek göstermek için kullandıkları bir semboldür.

Bu nedenle geliştirici şirket, Overwatch'taki Rus asıllı karakteri Zarya'nın Rus propagandası yaptığını göstermemesi nedeniyle kostümünde bulunan Z harfini çıkardı.