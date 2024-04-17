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Rockstar Games'in yayıncısı Take-Two'dan yeni Mafia oyunu geliyor olabilir

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Oyun sektöründe söylentileriyle ünlü bir Twitter kullanıcısı, Take-Two'nun yakın gelecekte bir Mafia oyunu duyurusuna hazırlandığını iddia etti. Bu kullanıcı, daha önce ticari markaları keşfederek oyunlar hakkında erken bilgi edinmişti, bu da oyunun yakın zamanda ticari marka başvurusunda bulunduğunu ve bir duyuru için hazırlanabileceğini gösteriyor.

YENİ MAFIA OYUNU GELİYOR

Geçen sene bir sonraki Mafia oyunu için açılan iş ilanında "Şu anda Unreal Engine 5 kullanılarak ön üretim aşamasında olan, duyurulmamış bir çoklu platform oyunu" olacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz saatlerde yabancı basında yer alan haberlere göre ise yeni bir Mafia oyununun geleceği düşünülüyor.

Bir sonraki Mafia oyununun Sicilya'da geçmesi ve şu ana kadar olan Mafia oyunlarının öncesini anlatan bir oyun olacağı biliniyor. Ayrıca serinin başrolü Tommy Angelo'nun 1930'larda mafya imparatorluğunu nasıl kurduğunu görmemiz bekleniyordu.

Rockstar Games'in yayıncısı Take-Two'dan yeni Mafia oyunu geliyor olabilir

Twitter kullanıcısının yaptığı açıklamada ise şu sözlere yer verildi:

Take-Two'nun birkaç gün önce Mafia serisiyle ilgili duyuru hazırlıklarına başladığını söyleyebilirim. Zaman çerçevesini belirlemek benim için zor, ama Judas'la birlikte onların yeni fragman için yayınlanmadan 3-4 hafta önce hazırlandıklarını gördüm.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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