Atmosferik havası, zengin hikayesiyle macera oyunu olan Road 96'ın sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Road 96 sistem gereksinimleri neler? Road 96 kaç GB? İşte detaylar…

ROAD 96 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Road 96'yı minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5 4460 veya AMD Ryzen 3 2300 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 1060 veya AMD RX 5700 ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen ayarlarda oynamak için ise Intel Core i5 8600K veya AMD Ryzen 5 3600XT işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA RTX 2060 Super veya RX 5700 XT ekran kartı gerektirmektedir.

Road 96 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 4460 veya AMD Ryzen 3 2300U

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 veya AMD RX 5700

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Road 96 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 8600K veya AMD Ryzen 5 3600XT

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 Super veya RX 5700XT

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Road 96 Kaç GB?

Road 96'yı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 15 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

ROAD 96 KONUSU

Yaz 1996, O gün bugün! Yola çıktın. Macera. Özgürlük. Kaçmak. Koşmak. Rejimden kaç. Hayatta kalmaya çalışın. Sınıra giden bu riskli yolculukta inanılmaz karakterlerle tanışacak ve sürekli gelişen bir macerada onların iç içe geçmiş hikayelerini ve sırlarını keşfedeceksiniz. Ancak her mil, yapılacak bir seçimin kapısını açar. Kararlarınız maceranızı değiştirecek, tanıştığınız insanları değiştirecek, hatta belki de dünyayı değiştirecek. Otoriter Petria ulusunda binlerce yol var. Hangisini alacaksın?