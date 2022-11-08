Risk of Rain 2 sistem gereksinimleri neler? Risk of Rain 2 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Hopoo Games'in geliştirip Gearbox'ın yayıncılığını üstlendiği çok oyunculu aksiyon roguelike oyunu Risk of Rain 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Risk of Rain 2 sistem gereksinimleri neler? Risk of Rain 2 kaç GB? Detayları haberimizde…
Arkadaşlarınla veya tek başına, çılgına dönmüş yaratık sürüleriyle savaşarak kaos içindeki bir uzaylı gezegeninden kaç. Ganimetleri şaşırtıcı şekillerde birleştir ve ilk mecburi inişinde korktuğun kargaşaya dönüşene dek her karakterde ustalaş. Peki, Risk of Rain 2 sistem gereksinimleri neler? Risk of Rain 2 kaç GB? İşte detaylar…
Risk of Rain 2'yi en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3-6100 veya AMD FX-8350 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 580 veya AMD HD 7870 ekran kartına sahip olmak gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows
- İşlemci : Intel Core i3-6100 veya AMD FX-8350
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : GTX 580 veya AMD HD 7870
- DirectX : Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 4 GB kullanılabilir alan
- İşlemci : Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : GTX 680 veya AMD HD 7970
- DirectX : Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 4 GB kullanılabilir alan
Risk of Rain 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 4 GB boş depolama alanı gerekmektedir.