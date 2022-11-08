Hopoo Games'in geliştirip Gearbox'ın yayıncılığını üstlendiği çok oyunculu aksiyon roguelike oyunu Risk of Rain 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Risk of Rain 2 sistem gereksinimleri neler? Risk of Rain 2 kaç GB? Detayları haberimizde…

Arkadaşlarınla veya tek başına, çılgına dönmüş yaratık sürüleriyle savaşarak kaos içindeki bir uzaylı gezegeninden kaç. Ganimetleri şaşırtıcı şekillerde birleştir ve ilk mecburi inişinde korktuğun kargaşaya dönüşene dek her karakterde ustalaş. Peki, Risk of Rain 2 sistem gereksinimleri neler? Risk of Rain 2 kaç GB? İşte detaylar…

RISK OF RAIN 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Risk of Rain 2'yi en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3-6100 veya AMD FX-8350 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 580 veya AMD HD 7870 ekran kartına sahip olmak gerekmektedir.

RISK OF RAIN 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows

: Windows İşlemci : Intel Core i3-6100 veya AMD FX-8350

: Intel Core i3-6100 veya AMD FX-8350 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : GTX 580 veya AMD HD 7870

: GTX 580 veya AMD HD 7870 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 4 GB kullanılabilir alan

RISK OF RAIN 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci : Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen 5 1500X

: Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen 5 1500X Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : GTX 680 veya AMD HD 7970

: GTX 680 veya AMD HD 7970 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 4 GB kullanılabilir alan

RISK OF RAIN 2 KAÇ GB?

Risk of Rain 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 4 GB boş depolama alanı gerekmektedir.