Riot Games MMO oyunu için umut verdi

2020 yılında Riot Games proje liderlerinden Greg Street bir MMO oyunu üzerinde çalıştıkları hakkında bir gönderi paylaştı. Bu gönderiler daha sonra Riot Games tarafından doğrulansa da uzun bir süredir MMO projesinden ses gelmedi.

RİOT GAMES MMO OYUNU İÇİN UMUT VERDİ

Sessizlik ise Street'ten gelen paylaşımlarla bozuldu. Proje yöneticisi Street 20 Nisan tarihinde bu durumla ilgili birkaç gönderi paylaştı. Tweet'te bazı oyuncuların ve medyanın oyunun hiç çıkamama ihtimaline fazla vurgu yaptıklarını söyledi. Bu vurgunun insanların geliştirme aşamasının kötü gittiğini düşünmesine sebep olduğunu ve aksine çok iyi gittiğini söyledi.

Ardından bu iş dünyasında hiçbir şeyin garantisi olmadığını da ekledi. Devam eden gönderilerde "Belki ben doğru lider değilim. Belki geliştirme takımı doğru takım değil veya tasarımımız doğru tasarım değil. Fakat şirket beklentinizi karşılayacak bir oyun çıkarana kadar çalışmaya devam edecek" dedi.

Riot Games'in geçmişinden ve halihazırda ortaya koyduğu işlerden de gördüğümüz üzere iyi bir oyun beklemek yanlış olmayabilir. Örnek olarak Riot Games'in çıkardığı hikaye anlatımlı sıra tabanlı oyunu Ruined King: A League of Legends Story'i gösterebiliriz. Çıkışının pandemi dolayısıyla fazlasıyla ertelenmesine rağmen hayranlar tarafından fazlaca ilgi gören Ruined King oyuncuların uzun bekleyişine değdi. Yeni MMO oyunu için de aynısının geçerli olup olmayacağını ilerlediğimiz zamanda göreceğiz.

SaveButonu / Gamegar