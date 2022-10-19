Resident Evil Showcase 20 Ekim'de gerçekleşecek

Resident Evil 4 Remake ve Resident Evil Village Gold Edition için detayların paylaşılacağı Resident Evil Showcase 20 Ekim'de düzenlenecek.

Resident Evil 4 Remake ve Resident Evil Village Gold Edition için detayların paylaşılacağı Resident Evil Showcase 20 Ekim'de düzenlenecek.

Capcom, ekim ayında Resident Evil Showcase düzenleyeceğini daha önceden açıklamış ancak tam tarih vermemişti. Şimdi ise etkinliğin tarihi ve diğer detaylar belli oldu.

Twitter üzerinden paylaşılan duyuruya göre canlı yayın 20 Ekim'de gerçekleşecek. Etkinlikte, Resident Evil Village Gold Edition ile birlikte gelecek olan genişleme paketi Winter's Expansion'a bakış, Resident Evil 4 Remake için yeni bir fragman ve yeni oynanış görüntüleri yer alacak.

Capcom'un RE Showcase için yayınladığı teaser videosunda, etkinlikte "daha fazlası" olacağı belirtildi.

Türkiye saati ile 21 Ekim'de gece 01: 00'da başlayacak olan Resident Evil Showcase, Capcom'un ve Resident Evil'ın YouTube ve Twitch kanalları aracılığıyla izlenebilecek.

Winter's Expansion paketinin dahil olduğu Resident Evil Village Gold Edition, 28 Ekim'de çıkacak. Genişleme paketi ayrı şekilde de satılacak. Paketin içeriğinde Rose için Street Wolf kıyafeti, üçüncü şahıs modu, Lady Dimitrescu dahil üç yeni karakterin kontrol edilebildiği Mercenaries Additional Orders modu ve Ethan'ın kızı Rose'un yetişkin halinin yer aldığı yeni bir senaryo yer alıyor.

Resident Evil Showcase'ten hemen bir gün önce ise Konami, Silent Hill serisinin geleceğiyle ilgili duyurular paylaşacağı Silent Hill Transmission yayını düzenleyecek. Bu etkinlik, TSİ 20 Ekim 00: 00'da başlayacak. İddialara göre, biri remake olmak üzere üç yeni Silent Hill oyunu geliştiriliyor.